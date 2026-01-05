¿Cuándo cerrará Cruz Azul el fichaje de Agustín Palavecino?

La llegada de Agustín Palavecino a Cruz Azul es inminente. En La Noria dan por cerrado el acuerdo y esperan oficializarlo en las próximas horas. El movimiento responde a una planificación puntual para reforzar el mediocampo con un perfil creativo de ida y vuelta.

El mediocampista argentino arriba procedente de Necaxa, club con el que ya se despidió internamente. Palavecino dejó claras sus intenciones y facilitó los tiempos para que la negociación avanzara. En Aguascalientes asumen la salida y preparan el reacomodo del plantel tras su partida.

En términos económicos, Cruz Azul desembolsará cerca de seis millones de dólares y añadirá una pieza a la operación: Lorenzo Faravelli. El intercambio permitió destrabar diferencias y acelerar el cierre, una fórmula que satisfizo a ambas directivas en un mercado exigente y de movimientos medidos.

El fichaje fue un pedido expreso de Nicolás Larcamón, quien ve en Palavecino al futbolista ideal para su modelo. El técnico buscaba un volante con lectura táctica, presión sostenida y capacidad para romper líneas, virtudes que encajan con la idea de juego que pretende implantar.

En Cruz Azul consideran que el argentino elevará el piso competitivo del mediocampo. Su llegada apunta a mejorar la circulación, la recuperación tras pérdida y el primer pase vertical. Además, el cuerpo técnico valora su experiencia reciente en Liga MX y su rápida adaptación a ritmos y contextos locales.

Este será el segundo refuerzo del proyecto tras la incorporación de Miguel Borja, confirmando una estrategia de equilibrio entre jerarquía y funcionalidad. La directiva prioriza nombres que respondan a necesidades específicas antes que apuestas mediáticas, con el objetivo de competir desde el arranque.

En el vestidor celeste se percibe optimismo. Palavecino llega para competir de inmediato por un lugar y elevar la competencia interna. Larcamón confía en que su integración sea rápida, apoyado por un grupo que ya asimiló los ajustes tácticos y la exigencia del nuevo cuerpo técnico.

