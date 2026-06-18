¿Cuándo comienzan los 16avos de final del Mundial 2026? Así es el formato y cómo se definen los cruces
La ampliación de la Copa del Mundo 2026 de 32 a 48 selecciones obligó a la FIFA a modificar el formato de competencia y dará lugar a una instancia inédita en la competencia: los 16avos de final.
Por primera vez, la fase eliminatoria comenzará con una ronda integrada por 32 equipos, que disputarán 16 cruces a partido único en busca de un lugar en los octavos de final.
¿Cuándo se juegan los 16avos de final del Mundial 2026?
Los encuentros de esta ronda se disputarán entre el 28 de junio y el 3 de julio. Durante esas seis jornadas se jugarán los 16 cruces que abrirán la etapa de mata-mata del campeonato, dando paso posteriormente a los octavos, cuartos de final, semifinales, el partido por el tercer puesto y la gran final programada para el 19 de julio en Estados Unidos.
¿Cómo se clasifica y de qué manera se define cada serie?
Avanzarán a esta instancia los dos primeros de cada uno de los 12 grupos, además de los ocho mejores terceros, para completar así el cuadro de 32 selecciones.
Cada llave se resolverá en un único partido y el ganador avanzará a octavos de final, mientras que en caso de empate tras los 90 minutos reglamentarios habrá tiempo suplementario. Si la igualdad persiste, el clasificado se conocerá mediante una tanda de penales.
Los clasificados y el cuadro parcial de los 16avos
Con la fase de grupos aún en disputa -hasta el sábado 27 de junio-, ya existe una proyección de los 32 seleccionados que avanzarían a la primera ronda eliminatoria del Mundial 2026.
Entre los líderes aparecen México, Argentina, Alemania, Inglaterra, Uruguay y Estados Unidos, mientras que potencias como Brasil, España, Portugal, Bélgica y Países Bajos accederían como mejores terceros.
- Líderes de grupo: México, Suiza, Escocia, Estados Unidos, Alemania, Suecia, Nueva Zelanda, Uruguay, Noruega, Argentina, Colombia e Inglaterra.
- Segundos de grupo: República de Corea, Canadá, Marruecos, Australia, Costa de Marfil, Japón, Irán, Arabia Saudita, Francia, Austria, RD Congo y Ghana.
- Mejores terceros: Países Bajos, Qatar, Brasil, Bélgica, España, Portugal, Chequia y Ecuador.
Así quedarían los cruces de 16avos de final del Mundial 2026 al día de hoy
Cabe recordar que estos emparejamientos son provisorios y podrían modificarse a medida que finalice la fase de grupos.
Llave
Cruce
Fecha
1
República de Corea (2° Grupo A) vs. Canadá (2° Grupo B)
28 de junio
2
Escocia (1° Grupo C) vs. Japón (2° Grupo F)
29 de junio
3
Alemania (1° Grupo E) vs. Mejor tercero (A, B, C, D o F)
29 de junio
4
Suecia (1° Grupo F) vs. Marruecos (2° Grupo C)
29 de junio
5
Costa de Marfil (2° Grupo E) vs. Francia (2° Grupo I)
30 de junio
6
Noruega (1° Grupo I) vs. Mejor tercero (C, D, F, G o H)
30 de junio
7
México (1° Grupo A) vs. Mejor tercero (C, E, F, H o I)
30 de junio
8
Inglaterra (1° Grupo L) vs. Mejor tercero (E, H, I, J o K)
1 de julio
9
Nueva Zelanda (1° Grupo G) vs. Mejor tercero (A, E, H, I o J)
1 de julio
10
Estados Unidos (1° Grupo D) vs. Mejor tercero (B, E, F, I o J)
1 de julio
11
Uruguay (1° Grupo H) vs. Austria (2° Grupo J)
2 de julio
12
RD Congo (2° Grupo K) vs. Ghana (2° Grupo L)
2 de julio
13
Suiza (1° Grupo B) vs. Mejor tercero (E, F, G, I o J)
2 de julio
14
Australia (2° Grupo D) vs. Irán (2° Grupo G)
3 de julio
15
Argentina (1° Grupo J) vs. Arabia Saudita (2° Grupo H)
3 de julio
16
Colombia (1° Grupo K) vs. Mejor tercero (D, E, I, J o L)
3 de julio
Periodista deportiva, apasionada del fútbol, comprometida y dedicada a relatar historias desde la pasión y la cercanía con quienes viven el deporte.