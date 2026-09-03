¿Cuándo debutará Gabriel Jesús con el FC Barcelona?

Tras un mercado de fichajes largo y desgastante por la novela de Julián Álvarez, el FC Barcelona consiguió a su tan ansiado centro delantero y sorprendió a todos con la elección: Gabriel Jesús, de último paso por el Arsenal inglés.

Según informa el Diario AS, el atacante brasileño ya se entrenó a la par de sus compañeros y podría sumar sus primeros minutos el próximo fin de semana frente al Valencia en Mestalla. El otro que volvió a los trabajos fue Gavi, que había sufrido un fuerte golpe en el debut liguero contra el Elche.

Rodri podría ser titular por primera vez con la camiseta del FC Barcelona tras culminar su proceso de acondicionamiento físico tras participar del Mundial 2026 con España, donde fue campeón y ganó el MVP del torneo. Las bajas confirmadas por lesión son las de Frenkie de Jong y Roony Bardghji.

FC Barcelona vs Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/2027 | NurPhoto/GettyImages

El FC Barcelona está puntero con registro ideal en LaLiga 2026/27, con nueve puntos sobre nueve posibles gracias a sus triunfos contra Elche, Athletic Club y Rayo Vallecano. Visitarán en el marco de la cuarta jornada al Valencia con la ilusión de llegar en gran forma al debut por UEFA Champions League frente al Feyenoord en condición de local.

Gabriel Jesús: "Tenemos un equipazo que puede hacer grandes cosas"

En su presentación oficial como fichaje del FC Barcelona, el atacante brasileño dijo: "Lo tengo en mi cabeza, desde que salió esta oportunidad. Es un sueño claro. Creo que Dios tiene un plan conmigo. Ojalá el Barça llegue bien a la Champions. Sería un sueño para mí. Tenemos un equipazo que puede hacer grandes cosas".

"Creo en Dios y estaba confiado de que algo pasaría. Mi fe en Dios es muy fuerte. Y sabía si hacía las cosas bien, todo puede pasar. He trabajado mucho. Estaba apartado en el Arsenal, pero esperaba cosas buenas. Una semana atrás, recibí un mensaje de que podía concretarse este fichaje. Pensé que era una gran posibilidad y me puse contento. Estaba emocionado. Ahora, a empezar a entrenarme y a jugar para que todos estemos contentos", agregó.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC BARCELONA EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP