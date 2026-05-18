Lamine Yamal no llegaría el debut de España en el Mundial 2026: qué lesión tiene y cuál sería su primer partido

Lamine Yamal sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, que arrastra desde el pasado 22 de abril, durante un encuentro del FC Barcelona frente al Celta de Vigo por LaLiga; la molestia apareció tras ejecutar un penal y desde entonces quedó amrginado de las últimas fechas del campeonato.

En un principio, dentro del entorno de la selección de España existía un optimismo respecto a una recuperación acelerada. Sin embargo, con el correr de las semanas el panorama cambió y hoy la prioridad es evitar cualquier riesgo físico que pueda agravar la lesión en plena Copa del Mundo.

Spain v Egypt - International Friendly | NurPhoto/GettyImages

Los partidos que se perdería

Según el tiempo estimado de recuperación, Lamine no llegará en condiciones al debut del combinado español frente a Cabo Verde, programado para el 15 de junio. Además, para el segundo encuentro del grupo ante Arabia Saudita, el 21 de junio, también parecería estar prácticamente descartado.

La preocupación no pasa únicamente por el dolor muscular, sino por la exigencia física que representa un Mundial. El cuerpo técnico considera que forzar su regreso podría traer consecuencias mayores en una temporada donde el futbolista acumuló una enorme carga de minutos tanto en el Barcelona como en la selección.

⚠️🇪🇸 Lamine Yamal SE PERDERÍA LOS DOS PRIMEROS PARTIDOS de España en la Copa del Mundo por su LESIÓN en el isquiotibial.



Será baja ante Cabo Verde el 15/06 y es muy difícil que esté el 21/06 vs Arabia Saudita. ❌



Vía @TheAthleticFC. pic.twitter.com/hcbuC0LObq — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 18, 2026

A pesar de eso, su presencia en la lista definitiva no corre peligro. Dentro del plantel dirigido por Luis de la Fuente lo consideran una pieza diferencial y confían en que pueda convertirse en un refuerzo clave para la etapa decisiva de la competencia.

Por eso, la idea del seleccionado es que el delantero pueda reaparecer recién en el cierre de la fase de grupos frente a Uruguay, el 26 de junio.

Mientras tanto, siguen de cerca cada evolución médica del futbolista, conscientes de que gran parte de sus aspiraciones en la copa también dependen de recuperar a tiempo a una de las mayores figuras jóvenes del fútbol europeo.

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