¿Cuándo estará a disposición Alexis Vega?

Toluca comienza a recibir noticias alentadoras en torno al estado físico de Alexis Vega. El atacante mexicano, quien ha estado fuera de actividad durante varias semanas debido a una lesión en la rodilla, se encuentra cada vez más cerca de volver a la dinámica competitiva del equipo.

La ausencia del futbolista había generado preocupación dentro del entorno escarlata, especialmente por el peso que tiene Vega dentro del funcionamiento ofensivo del equipo. Desde su llegada a Toluca, el atacante se ha consolidado como uno de los referentes del plantel y un elemento determinante en la generación de peligro.

De acuerdo con la información que ha surgido en las últimas horas, el regreso del delantero podría producirse este mismo fin de semana cuando Toluca reciba a Juárez. El encuentro representa una oportunidad para que el jugador vuelva progresivamente a la competencia oficial tras su proceso de recuperación.

El entrenador Antonio Mohamed confirmó que el atacante se encuentra realizando trabajo normal junto al resto del plantel. Este avance en su rehabilitación ha permitido que el cuerpo técnico considere seriamente su inclusión dentro de la convocatoria para el próximo compromiso del campeonato.

“Alexis está haciendo semana normal, vamos a ver si el domingo tiene algunos minutos en cancha”, explicó el entrenador escarlata, dejando claro que el regreso del futbolista podría darse de manera gradual para evitar cualquier recaída en su condición física.

A pesar de las buenas sensaciones en su evolución, todo apunta a que el atacante no será considerado como titular en el compromiso frente a Juárez. El cuerpo técnico busca manejar con cautela el proceso de reintegración del jugador, priorizando su recuperación completa antes de exigirle una carga mayor.

En ese sentido, la posibilidad más realista es que Alexis Vega aparezca como una alternativa desde el banquillo. La intención del entrenador sería darle algunos minutos en el partido para que retome ritmo competitivo sin comprometer su estado físico tras el periodo de inactividad.

El encuentro se disputará en el estadio Nemesio Diez, donde Toluca buscará aprovechar su condición de local para sumar puntos importantes dentro del torneo. La posible reaparición del atacante mexicano también representa un impulso anímico para la afición escarlata.