¿Cuándo estará disponible Henry Martín para jugar con el América?

Todo el 2025 y lo que ha rodado de 2026, ha sido de horror para Henry Martín. El estado de salud del centro delantero ha sido muy negativo. Prácticamente no ha podido completar dos juegos completos desde el 2024, algo que no se puede permitir un hombre que es el mejor pagado del América.

Por más reposo y tratamientos que ha recibido el capitán del nido de Coapa, la recuperación total no llega. Dentro del nido entienden que esto va a cambiar en el corto plazo. De acuerdo con los más recientes reportes, Martín podría regresar a las canchas luego del parón de selecciones.

🏥🦅 Para mi gente de América, lo prometido es deuda:



🚨 EXCL. Henry Martín sufre de una fisura en el gemelo derecho



->Lesión aqueja desde febrero

->Baja por 3-6 semanas; etapa final, a días de recibir alta, a 1-2 semanas de volver



DETALLES.https://t.co/EcIlF8lA4p — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) March 18, 2026

Fernando Esquivel reporta que Henry presenta una fisura muscular en el gemelo de la pierna derecha. Dicho problema no ha sanado y el malestar le impide que pueda tener actividad. Por ende, Martín no estará a disposición de América para la dura visita que tendrán este fin de semana a los Pumas de la UNAM.

Henry está en la etapa final de la lesión. Se entiende que este mismo fin de semana puede recibir al alta médica para tener actividad de alta intensidad. Sin embargo, en Coapa no le darán el alta deportiva aún, pues el riesgo de recaída es alto si el jugador fuerza de más de forma inmediata.

Chivas v America - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

En el nido lo tienen muy claro; paciencia con y por Henry. Aprovechando el parón de selecciones, el club dará trabajo específico a Martín con el fin de que llegue al cien por ciento para el retorno a la actividad el próximo cuatro de abril para el cruce ante Santos.

En un escenario menos optimista, podría guardarle para la visita a Nashville por la ida de los cuartos de final de la CONCACAF. Este cruce será tres días después del cotejo en el territorio de Torreón.

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