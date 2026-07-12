¿Cuándo fue la última vez que Argentina e Inglaterra se enfrentaron?

La segunda semifinal de este Mundial será una de primeras veces para Lionel Messi. El duelo del miércoles en Atlanta será el primer partido entre Argentina e Inglaterra en 21 años y también el estreno del capitán argentino contra los Tres Leones con la selección mayor.

La última vez en la que estos equipos compartieron cancha fue el 12 de noviembre de 2005, durante un amistoso disputado en Ginebra. Esa jornada terminó con triunfo inglés por 3-2 luego de un cierre intenso para la Albiceleste dirigida, en ese entonces, por José Pekerman.

Argentina abrió la cuenta gracias a Hernán Crespo. La jugada nació de una buena asociación entre Carlos Tevez y Maximiliano Rodríguez, quien envió el pase para la definición del delantero del Chelsea. Inglaterra respondió pocos minutos después por intermedio de Wayne Rooney, que aprovechó una acción iniciada por David Beckham para establecer el empate antes del descanso.

England V Argentina, International Friendly | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

En la segunda parte, la Albiceleste volvió a colocarse arriba gracias a Walter Samuel, ahora parte del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, que empujó la pelota luego de una jugada preparada desde un tiro libre ejecutado por Juan Román Riquelme. Con el marcador 2-1, Argentina parecía encaminada hacia la victoria... y la revancha del Mundial 2002.

El cierre cambió todo. Michael Owen apareció a los 87 minutos con un cabezazo para igualar el encuentro y, ya en tiempo agregado volvió a ganar por arriba luego de un envío de Rooney y firmó el 3-2 definitivo para Inglaterra.

Ese amistoso, curiosamente, quedó ligado a Messi porque el rosarino formaba parte de la convocatoria argentina, pero no pudo participar debido a una suspensión que arrastraba de su debut internacional (expulsión vs. Hungría). De esa manera, el ocho veces ganador del Balón de Oro no pudo estrenarse contra Inglaterra con la selección absoluta.

Ahora la espera llegará a su fin. Messi ya habló sobre lo que representará esta semifinal. "Es un partido especial. Porque es mi primera vez. Jugué contra todos menos contra Inglaterra. Y es especial porque es una selección grande y siempre es lindo jugar contra selecciones así", expresó.