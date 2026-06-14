¿Cuándo fue la última vez que Brasil arrancó un Mundial sin victoria?

La selección de Brasil inició su participación en el Mundial 2026. El equipo dirigido por el italiano Carlo Ancelotti fue sorprendido al inicio por Marruecos, ya que esta pegó primero al minuto 21 a través de Ismael Saibari, sin embargo, Vinicius Junior dijo presente al 36’ para que dividieran puntos en la Jornada 1 del Grupo C, el cual comparten con Escocia y Haití.

¿Y EL REY DE LOS MUNDIALES? 😓



🇧🇷 Brasil consigue un duro empate ante Marruecos en su debut. pic.twitter.com/amqr4yg3mC — ESPN.com.mx (@ESPNmx) June 14, 2026

Debido a que La Canarinha es una de las candidatas naturales a ser campeona del mundo cada cuatro años, para muchos podría ser costumbre que tengan un debut positivo con victoria en la fase de grupos, sin embargo, no siempre ha sido así y no hay que viajar mucho tiempo atrás en el tiempo para recordar la última vez que su sueño de iniciar con el pie derecho fue frustrado.

¿Cuándo fue la última vez que Brasil arrancón un Mundial sin victoria?

Apenas en Rusia 2018, los entonces pupilos de Adenor Leonardo Bacchi, mejor conocido como ‘Tite’, quedaron ubicados en el Grupo E a lado de Suiza, Serbia y Costa Rica, saliendo con la etiqueta de favorita para liderar el sector, lo cual, al final de cuentas sí fue así al conseguir siete puntos contra cinco de los suizos.



Precisamente, Suiza fue su contrincante en la Jornada 1, en un duelo celebrado en la Rostov Arena, el 17 de junio del 2018. La Verdeamarela se fue al frente a los 20 minutos gracias a Philippe Coutinho, mas al 50’, Steven Zuber encontró el empate para dejar todo 1-1. Posteriormente, Brasil doblegó 2-0 a Costa Rica con tantos de Coutinho y Neymar Junior y finalmente, superó 0-2 a Serbia tras las dianas de Paulinho Bezerra y Thiago Silva. En los octavos de final, los sudamericanos eliminaron 2-0 a México gracias a Neymar y Roberto Firmino, pero su aventura acabó en los cuartos de final al caer 1-2 frente a Bélgica luego de un autogol de Fernandinho Rosa.

Marcelo, Philippe Coutinho | Kevin C. Cox/GettyImages

De aquella anécdota en territorio ruso, aún se mantienen vigentes en el combinado nacional los guardametas Alisson Becker y Ederson Moraes, el capitán Marquinhos Aoás, Danilo Silva, Carlos Casemiro y Neymar.



El siguiente compromiso de Brasil será frente a Haití en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, el viernes 19 de junio; finamente, el último duelo contra Escocia está pactado para el miércoles 24 de junio en el Hard Rock Stadium.