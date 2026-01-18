Las Chivas Rayadas del Guadalajara han tenido un gran comienzo en este Clausura 2026, de la Liga MX, ya que llevan paso perfecto con tres victorias al hilo sobre Pachuca, Juárez y Querétaro, con Armando ‘Hormiga’ González, vigente campeón de goleo, registrando dos tantos en estos tres primeros compromisos.

𝗥𝗘𝗕𝗔𝗡̃𝗢 𝗣𝗘𝗥𝗙𝗘𝗖𝗧𝗢. 𝗧𝗜𝗘𝗠𝗕𝗟𝗔 𝗟𝗔 𝗟𝗜𝗚𝗔 𝗠𝗫 🇦🇹😎🐐



Chivas mantiene el el paso perfecto al derrotar al Querétaro.



⚽️ Hormiga González sigue intratable.🐜

Piojo Alvarado puso cifras definitivas.



9 de 9 Puntos y jugando a gran nivel.

Darle continuidad al proyecto del argentino Gabriel Milito parece haber sido lo óptimo por parte de la directiva, ya que arrancó muy bien su segundo campeonato al frente, a pesar de algunas críticas por las sonadas salidas de figuras emblemáticas como Isaác ‘Conejito’ Brizuela y Alan Mozo, así como el adiós del mexicoamericano Cade Cowell, que se había ganado el cariño de los hinchas, y Teun Wilke, que se fue a préstamo con el Fortaleza CEIF de Colombia, sin olvidar que tiene borrados a futbolistas veteranos como Erick Gutiérrez y Alan Pulido, que tiene un muy bajo nivel.



De cualquier forma, este magnifico inicio está provocando ilusión en los chiva-hermanos porque tenía un tiempo que el Rebaño Sagrado no ganaba sus primeros tres cotejos del campeonato liguero, algo que no ocurría desde el pasado Apertura 2023. Justo un semestre después de haber perdido aquella final contra los Tigres en el Estadio Akron, el 28 de mayo del 2023, cuando la pesadilla rojiblanca comenzó, pues en los siguientes años vio como su acérrimo rival, el América, se alejó más y más con respecto al número de títulos a pesar de que Chivas estaba a nada de igualarlos con 13.

Chivas v Tigres UANL - Final Torneo Clausura 2023 Liga MX | Refugio Ruiz/GettyImages

En aquel Apertura 2023, el serbio Veljko Paunovic se mantenía en el timón del Guadalajara, esperando su revancha tras lo ocurrido ante los regios. En la primera fecha, el Rebaño Sagrado visitó a León en el Estadio Nou Camp y venció 1-2, con tantos de Antonio ‘Pollo’ Briseño y Yael Padilla. Después, el cuadro tapatío le pegó 3-1 al San Luis en el Estadio Akron a través de Yael, Fernando Beltrán y Ronaldo Cisneros. Posteriormente, Chivas ganó 2-0 al Necaxa tras los goles del Nene y Juan Brigido, acabándose el paso perfecto en la cuarta fecha luego de igualar sin anotaciones con Bravos en suelo fronterizo.



Para dicho certamen, el Rebaño Sagrado culminó en el quinto lugar de la tabla general con 27 puntos por debajo del superlíder América (40), Rayados (33), Tigres (30) y Pumas (28). Lamentablemente su caminó llegó hasta los cuartos de final tras perder 3-1 global con la UNAM. A pesar de que Chivas se llevó la Ida por la mínima de Beltrán en La Fortaleza, en la Vuelta hubo un autogol del Pollo, más tantos de César Huerta y el uruguayo Gabriel Fernández. Más adelante, a Pauno y compañía les tocó ver como el América ganaba el trofeo para alejarse del Guadalajara.

Alan Mozo, Fer Beltrán y Cristian Calderón | Jam Media/GettyImages

En el actual Clausura 2026, los pupilos del Mariscal iniciaron su aventura superando 2-0 a los Tuzos con goles de La Hormiga González y Daniel Aguirre, luego se impusieron a Bravos de Juárez de visita por la mínima de Yael Padilla y finalmente, salieron airosos 2-1 ante Gallos Blancos gracias a los pirulos de La Hormiga y Roberto Alvarado.