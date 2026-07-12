¿Cuándo fue la última vez que Francia y España se enfrentaron?

El cuadro de las semifinales del Mundial parece pintado al óleo. Por primera vez en la historia, las cuatro selecciones mejor ubicadas en el ranking FIFA alcanzaron esta instancia y, los dos cruces, pintan para ser grandes partidos.

El primero reunirá a Francia y España este martes en Dallas. Les Bleus mostraron regularidad durante toda la Copa del Mundo y llegan con 16 goles convertidos, hasta ahora. Del otro lado, el equipo dirigido por Luis de la Fuente creció partido a partido y consiguió su clasificación en los instantes finales de sus dos compromisos anteriores. Se trata de dos selecciones con un largo camino compartido y muchísimos cruces en fases de eliminación directa.

La última vez en la que coincidieron ocurrió en las semifinales de la UEFA Nations League de 2025. Esa noche terminó con un agónico 5-4 para la Roja, en uno de los partidos con mayor cantidad de producción ofensiva entre las dos selecciones.

🇫🇷 𝐅𝐑𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐯𝐬 𝐒𝐏𝐀𝐈𝐍 🇪🇸: 𝐓𝐇𝐄 𝐑𝐈𝐕𝐀𝐋𝐑𝐘 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐈𝐍𝐔𝐄𝐒! 🔥



🏆 2021 Nations League Final: Spain 1-2 France

🏆 Euro 2024 Semi-final: Spain 2-1 France

🏆 2025 Nations League Semi-final: Spain 5-4 France



And now, they meet again in the 2026 FIFA World Cup… pic.twitter.com/PGebhM2DPy — SportsGully (@thesportsgully) July 11, 2026

España tomó ventaja muy temprano gracias a las anotaciones de Nico Williams, Mikel Merino, Pedri y Lamine Yamal, después apareció Kylian Mbappé desde el punto penal para descontar y Lamine volvió a convertir para cerrar el quinto gol español. Francia encontró tres de los cuatro tantos casi que al cierre del encuentro y quedó a un paso del empate, aunque el tiempo ya no alcanzó para modificar el resultado.

Spain v France - UEFA Nations League 2025 Semi-final | Alex Grimm/GettyImages

Así han sido los duelos más recientes entre España y Francia

Un año antes también habían coincidido en semifinales, aquella vez durante la Eurocopa 2024. Los dirigidos por Didier Deschamps abrieron la cuenta por medio de Randal Kolo Muani. La Roja dio vuelta el marcador con un gol de Yamal y otro de Dani Olmo para sellar el 2-1 camino al título continental.

El historial general favorece a España. En 38 enfrentamientos suma 18 victorias, Francia acumula 13 y completan el registro siete empates. Aun así, los franceses conquistaron dos finales frente al conjunto ibérico (Euro 1984 y Nations League 2021).

El único cruce mundialista entre ambos también terminó del lado francés. Fue en los octavos de final de Alemania 2006. David Villa adelantó a España con un penal. Franck Ribéry igualó poco después. Patrick Vieira dio vuelta el marcador y Zinedine Zidane cerró el 3-1 que impulsó a Les Bleus hacia una campaña que finalizaría con el subcampeonato del mundo.