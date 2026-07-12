La selección de Inglaterra se enfrentó al conjunto de Noruega en el partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. Con doblete de Jude Bellingham, la escuadra inglesa venció 2-1 a su similar de Noruega y aseguró su boleto a las semifinales de la copa del mundo.

¿Cuándo fue la última vez que Inglaterra se metió a las semifinales de un Mundial?

La última vez que la selección inglesa avanzó a las semifinales de una justa mundialista, había sido en la copa del mundo de Rusia 2018. Para mala fortuna de Inglaterra, en dicha instancia cayeron ante la selección de Croacia por un apretado marcador de 2-1.

Ahora, Inglaterra buscará volver a una final por la copa del mundo, algo que no sucede desde 1966. No obstante, el camino no será nada fácil. Y es que, si la lógica se impone, su rival en la ronda de semifinales será la selección de Argentina, con un Lionel Messi motivado por emular lo conseguido por Diego Armando Maradona en 1986, cuando, en uno de los duelos más épicos en la historia del fútbol, derrotó 2-1 a Inglaterra e inmortalizó su legado.

TOPSHOT-WORLD CUP-1986-ARG-ENG | STAFF/GettyImages

Cabe recalcar que aquel encuentro correspondió a la ronda de los cuartos de final. Eso sí, un cotejo en el que estuvo en juego mucho más que un simple partido de fútbol. Estaba el orgullo herido de la nación Argentina que aquella tarde encontró consuelo a través del balón.

Ahora, el duelo correspondería a una instancia un tanto más decisiva, como lo es la antesala de la final. Un partido memorable de Lionel Messi ante los ingleses sería el mejor homenaje que pudiera realizarse en memoria de Diego Armando Maradona.

Los equipos clasificados a las semifinales del Mundial 2026

Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Dan Mullan/GettyImages

Francia

España

Inglaterra

Argentina/Suiza

Los equipos eliminados en cuartos de final del Mundial 2026

Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Richard Pelham/GettyImages

Marruecos

Bélgica

Noruega

Suiza/Argentina

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026