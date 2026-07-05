¿Cuándo fue la última vez que México avanzó a los cuartos de final de un Mundial y cómo era el torneo entonces?

Aprovechando su localía, su buena racha sin recibir goles en cuatro partidos y el gran cobijo que ha demostrado la afición a lo largo del Mundial 2026, la selección de México buscará vencer en los octavos de final a su similar de Inglaterra en el Estadio Ciudad de México para así poder avanzar a los cuartos de final, una instancia que se les ha negado por 40 años.

4️⃣ de 4️⃣, Incondicionales.#SomosMéxico y lo estamos dejando todo en la cancha. 😤



¡Veeeenga! 💪 pic.twitter.com/erN7i9OLIM — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 1, 2026

La meta del combinado nacional era llegar a ese tan anhelado quinto partido y aunque esta vez lo hizo, no cambia mucho la historia porque siguen estando entre los 16 mejores del mundo, recordando que para esta nueva edición aumentaron el número de participantes, ya que en lugar de 32 países se extendió hasta 48, razón por la cual se vivieron las llaves de dieciseisavos.



Salvo Qatar 2022, El Tricolor siempre había superado la Fase de Grupos, es decir, desde Estados Unidos 1994 hasta Rusia 2018, siendo siete ediciones donde superó la primera fase. Sin embargo, en los octavos de final ha vivido un maleficio, ya que en varias ocasiones quedó cerca de avanzar, mas terminó cayendo por una u otra razón, ya fueran los ‘malditos’ penales, golazos que pocas veces se llegan a ver o señalamientos polémicos como el famoso ‘no era penal’. Bulgaria, Alemania, Estados Unidos, Argentina, Países Bajos y Brasil han sido los verdugos de los aztecas.

¿Cuándo fue la última vez que México avanzó a los cuartos y cómo fue aquel torneo?

Es hora de viajar en el tiempo, ya que la última vez que la selección azteca superó la barrera de los octavos de final fue en México 1986, la segunda vez que el país fungió como anfitrión tras la renuncia de Colombia por temas de inseguridad. En aquel entonces no se jugaba con 32 selecciones, como fue por mucho tiempo en los noventas y 2000. A la Copa del Mundo clasificaron 24 combinados nacionales entre las seis confederaciones.

"Es el partido MÁS importante en la HISTORIA de @miseleccionmx".



Lo escucho mucho. Cada quién lo define, pero:



¿Es más importante un juego para avanzar a CUARTOS vs una selección campeona en 1966?



¿O el del 86 para avanzar a SEMIFINALES vs 🇩🇪 que era dos veces 🏆🏆? 😉



Y esa… https://t.co/QczMhyIWgO pic.twitter.com/I1kfGPGl3G — Omar Pérez Campos / Juego Limpio (@omardepor) July 4, 2026

La CONCACAF fue representada por Canadá y México; la CONMEBOL contó con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; desde la UEFA acudieron Alemania Federal, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Escocia, España, Francia, Hungría, Inglaterra, Irlanda del Norte, Italia, Polonia, Portugal y la Unión Soviética; la CAF tuvo a Argelia y Marruecos; finalmente, en la AFC calificaron Corea del Sur e Irak. En aquella ocasión, por primera vez se incluyó a Oceanía para competir por un lugar, estando Australia y Nueva Zelanda, además se incluyó a Israel y China Taipéi porque por razones políticas no podían competir en su respectiva confederación, sin embargo, en la repesca los Socceroos perdieron contra los escoceses sin que hubiera un representante oceánico.



Las 24 selecciones quedaron repartidas en seis grupos, avanzando los dos primeros de cada uno y los cuatro mejores terceros lugares. Ya hablando del campeonato, la selección mexicana, dirigida en ese entonces por el serbio Bora Milutinovic, compartió el Grupo B con Paraguay, Bélgica e Irak. En su primer juego, celebrado en el Estadio Azteca, el anfitrión derrotó 1-2 a los Diablos Rojos con tantos de Fernando Quirarte y Hugo Sánchez. En la Jornada 2, El Coloso de Santa Úrsula fue testigo de un empate 1-1 contra los guaraníes, con Luis Flores anotando por la casa. Para la última fecha, El Tricolor le pego a los iraquíes con el solitario tanto del Sheriff Quirarte. La Furia Azteca avanzó como líder del sector con cinco puntos, acompañado por La Albirroja, segunda con cuatro unidades, aunque los belgas también continuaron vivos por ser el mejor tercer lugar del torneo.



En los octavos de final, la escuadra verde se midió a Bulgaria, a la cual doblegó 2-0 a través de Manuel Negrete, y su inolvidable tanto de tijera nombrado el mejor gol en la historia de las Copas del Mundo, sin dejar de lado al autor del segundo tanto, Raúl Servín. De este modo, para los cuartos de final, El Tricolor se encontró con Alemania Federal en el Estadio Universitario de Nuevo León, sin que el invitado especial llegar en el tiempo reglamentario. Todo tuvo que definirse en la tanda de penales, donde los germanos acertaron sus cuatro primeros turnos, mientras Negrete fue el único de los locales que cumplió, ya que Quirarte y Servín erraron, dejando 4-1 la tanda. Este fue el primer compromiso de eliminación directa del Mundial que acabó sin goles.

El legendario gol de tijera de Manuel Negrete ante Bulgaria en México 1986 no solo quedó grabado en la memoria de los aficionados. 🇲🇽⚽

Fue elegido en una votación oficial de la FIFA como el mejor gol en la historia de las Copas del Mundo. 🏆✨

Una obra de arte que sigue… pic.twitter.com/zAC8fc9C3M — Cancheros (@Cancheros_es) May 31, 2026

Aquella selección también contó con la presencia de Pablo Larios en el arco, el capitán Tomás Boy, Carlos Hermosillo, Miguel España, Carlos de los Cobos, Francisco ‘Abuelo’ Cruz, Luis Flores, Javier Hernández, Cristóbal Ortega y el actual técnico del Tricolor: Javier Aguirre.