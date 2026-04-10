¿Cuándo fue la última vez que Tigres UANL no clasificó a la liguilla?

Los Tigres UANL están viviendo una doble realidad futbolística en el primer semestre del 2026. En la CONCACAF Champions CUP, sufrieron de fea manera en el duelo de ida por los octavos de final ante el Cincinnati FC, cayendo 3-0, jugando en calidad de visitante.

Sin embargo, la vuelta fue una locura para los aficionados felinos, que disfrutaron al ver a su equipo consumar una verdadera hazaña, goleando 5-1 a la escuadra de la MLS y clasificándose así a los cuartos de final. En dicha instancia, ganaron el duelo de ida frente al Seattle Sounders por un contundente marcador de 2-0, el cual les permitirá llegar a la vuelta con cierta confianza, en busca de avanzar a la ronda de semifinales.

En la Liga MX, no obstante, las cosas son muy diferentes. Los dirigidos por Guido Pizarro han logrado cosechar tan solo 17 unidades luego de 13 fechas disputadas. Suman seis derrotas, y aunque se mantienen todavía en zona de clasificación, el margen de error es nulo para los cuatro partidos que quedan de temporada regular. Una caída más podría dejarlos fuera de la fiesta grande por el campeonato mexicano, algo que no ocurre desde hace más de 10 años.

El catastrófico Clausura 2014 y las similitudes con el torneo actual

Puebla v Tigres UANL - Clausura 2014 Liga MX | LatinContent/GettyImages

La última vez que Tigres UANL no clasificó a una liguilla por el campeonato mexicano, fue en el torneo de Clausura 2014, semestre en el cual acabaron en el lugar número 14, con apenas 21 puntos cosechados.

Curiosamente, en aquella época los entonces dirigidos por Ricardo: el 'Tuca' Ferretti también vivieron una doble realidad futbolística a lo largo del semestre. Y es que, mientras las cosas marchaban de mal en peor en el torneo de liga, en la Copa MX, la cual se disputaba a mitad de semana, desplegaron un fútbol sumamente efectivo y espectacular, alzándose como campeones, luego de golear en la final 3-0 al equipo de Alebrijes de Oaxaca.

Hoy se cumplen 12 años de la última vez que TIGRES conquistó un título de Copa MX.



9 Abril 2014

Estadio Universitario



Esa noche con goles de Juninho, Alan Pulido y Lucas Lobos @TigresOficial venció 3-0 al Alebrijes de Oaxaca.



En esta Copa MX 2014, Tigres se mantuvo invicto!!! pic.twitter.com/qDfN6k31m2 — Alberto Sandoval (@elcompitv) April 9, 2026

Otra cosa en común, fue que en aquella campaña los Tigres de la UANL parecían vivir en una etapa de transición, marcada por la salida (meses más tarde), de la entonces leyenda del club: Lucas Lobos. Ahora, los universitarios podrían estar viviendo algo similar con André-Pierre Gignac, quien, todo apunta, colgará los botines una vez que culmine el torneo de Clausura 2026.

Cabe aclarar que, según los lineamientos de la propia federación, las rondas del play-in cuentan como fase final. Por lo tanto, aunque Tigres cayó en 2021 frente al Atlas del Guadalajara y quedó fuera de los cuartos de final, reglamentariamente hablando, el equipo habría ''clasificado'' a la liguilla.

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