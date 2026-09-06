La Leagues CUP 2026 está a punto de llegar a su fin. Los Diablos Rojos del Toluca llegan al partido definitivo con la responsabilidad de refrendar el papel de protagonista que han adoptado en los últimos torneos, tanto locales como internacionales.

Sin embargo, no la tendrán nada fácil. Enfrente está el Club de Fútbol Monterrey. Un equipo que no gana nada desde el lejano 2021, cuando vencieron 1-0 a las Águilas del América y se proclamaron campeones de la CONCACAF Champions CUP.

Sin lugar a dudas, nos espera una final sumamente apretada, en donde Antonio: el 'Turco' Mohamed se enfrentará a quien, dicho por él, es el club de sus amores (en México), dirigido por un compatriota suyo: Matías Almeyda, que buscará ganar su primer trofeo como estratega de la Pandilla.

¿Cuándo fue la última vez que un club mexicano ganó la Leagues CUP?

Cruz Azul v Tigres UANL: Final - 2019 Leagues Cup | Ethan Miller/GettyImages

La historia nos remite hasta el lejano 2019, cuando la Máquina Celeste de la Cruz Azul, hoy campeón de la Liga MX, venció a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la final de la Leagues CUP y se quedó con el título.

Sin embargo, es importante aclarar que el campeonato de los cementeros se dio bajo un formato de competencia diferente. Desde el 2023, edición que la ganó el Inter Miami, el torneo adoptó una metodología distinta, en donde los clubes de la MLS resultaron inevitablemente favorecidos.

SPORTS-ITS-LIKE-MOVIE-AND-SOCCER-1-MI | Miami Herald/GettyImages

Por consecuencia, tanto en 2023 como en 2024 y 2025, los campeones fueron equipos norteamericanos. El Inter Miami fue el primero de ellos, en 2024 la ganó el Columbus Crew y en 2025 el trofeo se lo quedó el Seattle Sounders.

Para esta edición, independientemente de quién resulte ganador, la Liga MX recuperará el protagonismo perdido en el ámbito binacional, dejando en claro que, cuando se toman las cosas con seriedad, les alcanza para imponer condiciones ante sus rivales de la MLS.

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