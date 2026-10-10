¿Cuándo fue la última vez que un equipo de Antonio Mohamed venció a Tigres en el ‘Volcán’?

Antonio Mohamed tiene una cuenta pendiente con Tigres y el Estadio Universitario. El entrenador argentino acumula más de diez años sin conseguir una victoria como visitante frente al conjunto felino, una estadística buscará terminar este fin de semana de la mano de su Toluca.

La última ocasión en que el Turco consiguió imponerse en territorio universitario fue el 11 de mayo de 2016, cuando dirigía a Rayados de Monterrey. Aquella noche, su equipo derrotó 3-1 a Tigres en el partido de ida de los cuartos de final del Clausura 2016, dentro de una edición estelar del clásico regio.

Tigres UANL v Monterrey - Torneo Apertura 2016 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

El conjunto albiazul abrió el marcador mediante Carlos Sánchez, quien aprovechó una asistencia de Edwin Cardona al minuto 15. Rafael Sóbis consiguió el empate para los universitarios apenas tres minutos después. Sin embargo, Dorlan Pabón devolvió la ventaja a Rayados al minuto 38, antes de que Rogelio Funes Mori sentenciara el encuntro.

La tercera anotación llegó al minuto 83, después de una jugada colectiva que terminó con una definición de Funes Mori dentro del área. Jonathan Orozco también resultó determinante con sus intervenciones. Si bien Tigres ganó 2-1 el encuentro de vuelta, Monterrey consiguió avanzar a semifinales cortesía del marcador global.

Tigres UANL v Monterrey - Torneo Apertura 2016 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Desde aquella victoria, Mohamed ha regresado en ocho oportunidades al Estadio Universitario sin conseguir otro triunfo. Su balance durante ese periodo contempla cinco empates y tres derrotas, incluyendo una igualdad sin anotaciones al frente de Toluca durante el Clausura 2026.

Más allá de esa mala fortuna en la casa de los Tigres, Mohamed puede presumir haberle ganado a los felinos en tiempos recientes. Una por la Liga MX y otra más por la CONCACAF, ambos duelos, definidos en el infierno de Toluca.

El contexto deportivo ofrece un contraste importante para este nuevo enfrntamiento. Toluca llegará instalado en la cima de la clasificación general de la Liga MX, mientras Tigres atraviesa una situación completamente opuesta, ubicado en el fondo de la tabla.

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