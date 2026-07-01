Cuándo fue la última vez que un país anfitrión ganó el Mundial y qué selecciones lo lograron
El Mundial 2026 ha tenido grandes sorpresas y partidos llenos de emoción. Estados Unidos, Canadá y México, los tres equipos anfitriones, han mostrado un gran nivel y han convencido con sus actuaciones.
En la historia de las Copas del Mundo, solamente un puñado de selecciones han conseguido la hazaña de coronarse en su casa ante su gente. Cabe señalar que esta gesta solamente la han obtenido seis equipos nacionales.
A continuación te presentamos a los equipos que han logrado este hito.
Uruguay 1930
Uruguay tiene el orgullo de haber ganado el primer mundial de la historia. Los charrúas se coronaron en casa: en la final se impusieron por marcador de 4-2 ante Argentina en el Estadio Centenario.
Italia 1934
Italia ganó el título en casa en el mundial de 1934. En la final, Gli Azzurri ganó por marcador de 2-1 ante Checoslovaquia en el Estadio Nacional del Partido Nacional Fascista.
Inglaterra 1966
Inglaterra consiguió su primer y único título mundial en casa. Fue en la edición de 1966. En la final, el cuadro de los Tres Leones se impuso ante Alemania por marcador de 4-2 con hat-trick de Geoff Hurst y gol de Martin Peters en el Estadio de Wembley.
Alemania 1974
La selección de Alemania Federal derrotó por marcador de 2-1 a la Naranja Mecánica con goles de Paul Breitner y Gerd Müller en el Estadio Olímpico de Múnich.
Argentina 1978
Argentina ganó su primer título mundial en 1978, en casa. La escuadra albiceleste se impuso por marcador de 3-1 a Países Bajos con doblete de Mario Kempes y gol de Daniel Bertoni en la cancha del Estadio Monumental de Buenos Aires.
Francia 1998
La selección francesa se coronó campeona en su casa tras vencer a Brasil por un contundente marcador de 3-0. Les Bleus se coronaron en el Stade de France ante 80 mil almas. Zinedine Zidane anotó un doblete y Emmanuel Petit registró otro gol.
Redactor y escritor chilango. Entusiasta del futbol, la literatura y el periodismo narrativo. Ha colaborado para medios como Diario AS México, Futbol Total, Sopitas.com, Nexos, Pie de Página, entre otros.