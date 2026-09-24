¿Cuándo fue la última vez que Xavi Hernández dirigió un partido?

Varias selecciones tuvieron una renovación de entrenadores pensando en la próxima UEFA Nations League y la clasificación a la Eurocopa, con Países Bajos tomando una de las determinaciones más llamativas contratando a Xavi Hernández.

El catalán no dirige hace dos años y medio, cuando abandonó el FC Barcelona, gran club de su vida. Los neerlandeses vienen de una desilusión grande quedándose afuera del Mundial 2026 en 16avos de final frente a Marruecos por penales, en un duelo que parecía dominado, se escapó sobre el cierre y terminó en derrota desde los 12 pasos.

Su último partido como entrenador del FC Barcelona fue el 26/05/2024, en el marco de la jornada 38 de LaLiga 2023/24, cuando el Culé visitó y venció al Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán para terminar de celebrar el título conseguido ante la Real Sociedad, varias semanas antes, en casa. El marcador fue 2-1 gracias a los tantos de Robert Lewandowski y Fermín López.

FC Barcelona Vs Real Sociedad - La Liga Celebrations | NurPhoto/GettyImages

En el banquillo del FC Barcelona, Xavi llegó a dirigir 143 partidos, con 91 victorias, 23 empates y 29 derrotas. Su saldo se puede apreciar en el museo del club de la Ciudad Condal, ya que dejó allí una Liga y una Supercopa de España.

Su otra experiencia fue previa, en el Al-Sadd de Qatar, club donde se retiró: dirigió 96 encuentros de los cuales ganó 66, con 13 empates y tan solo 17 derrotas. Su palmarés incluye una Liga de Qatar, dos Copas de Qatar, dos Copas de la Liga y una Copa del Emir.

Ahora, a Xavi se le planteará el desafío de dirigir a una selección. Para colmo, una importante como la de Países Bajos. Si bien su palmarés solo tiene la Eurocopa de 1988, es cierto que es uno de los combinados nacionales más prestigiosos del mundo y tienen un estilo que ha influido de manera directa con Johan Cruyff en el Barça.

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