¿Cuándo regresa Mohamed Salah al Liverpool tras la derrota en la Copa Africana de Naciones?

Mohamed Salah regresará al Liverpool a finales de semana después de que Egipto fuera eliminado de la Copa Africana de Naciones.

El extremo de los Reds estaba desesperado por finalmente tener en sus manos el mayor premio internacional en África, después de haber visto su legado cuestionado por las decepciones anteriores de Egipto en la competencia.



Sin embargo, no pudo evitar que su equipo cayera derrotado por 1-0 a manos de Senegal y su ex compañero de equipo en el Liverpool, Sadio Mané.

El jugador del Al Nassr anotó el gol de la victoria a 12 minutos del final en una actuación frustrante de Salah, que no logró completar ni un solo regate ni realizar un disparo durante sus 90 minutos sobre el campo.

TOPSHOT-FBL-AFR-2025-MATCH 49-SEN-EGY | SEBASTIEN BOZON/GettyImages

Desafortunadamente para la afición del Liverpool , la etapa de Salah en la Copa Africana de Naciones aún no ha terminado. El partido por el tercer puesto contra Nigeria está programado para el sábado 17 de enero, tras lo cual el jugador de 33 años regresará a casa.

La última aparición de Salah en Egipto en el torneo comenzará una hora después del inicio del partido del Liverpool contra el Burnley, que será el último partido de la Premier League que se perderá.

La atención se centra entonces en el partido de la Champions League del miércoles contra el Marsella. Salah podría recuperar su puesto en la plantilla de Arne Slot, pero podría verse obligado a aceptar un puesto en el banquillo, esta vez por motivos de forma.

El Bournemouth recibirá al Liverpool por la Premier League el 24 de enero, partido para el que Salah debería estar disponible.

Salah regresa con dudas sobre el futuro del Liverpool

Tanto Salah como el Liverpool se han beneficiado de un tiempo separados después de un final tormentoso en 2025.

Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier League | Liverpool FC/GettyImages

Al no haber cumplido con las expectativas sobre el terreno de juego, Salah se opuso a la decisión del entrenador Arne Slot de dejarlo en la banca y puso en duda públicamente su futuro en Liverpool con sorprendentes acusaciones de traición .

Aunque Slot insistió en que la situación se resolvió antes de la partida de Salah a la AFCON, su reencuentro sin duda generará nuevas preguntas sobre el futuro del extremo, y cualquier tiempo en el banco casi con certeza aumentará la especulación.

Según David Ornstein en The Athletic FC Podcast , la creencia es que Salah no buscará dejar Liverpool durante la ventana de transferencia de enero y planea quedarse hasta el final de la temporada, momento en el que se llevarán a cabo nuevas conversaciones sobre su futuro.

Salah tiene contrato con el Liverpool hasta 2027, pero es uno de los jugadores con mayores ingresos de Europa y, si las cosas no van bien, una separación podría ser mutuamente beneficiosa. Los clubes de Arabia Saudí están esperando la oportunidad de fichar finalmente al jugador de 33 años.