¿Cuándo regresará Javier Hernández a las canchas con Chivas?

El futuro de Javier Hernández está generando mucho ruido. Ya se habla del posible retiro del veterano a final del presente torneo. Lo único certero en este punto es que el delantero tiene por delante al menos 4 meses más de contrato con Chivas mismos que deberá de cumplir.

Por ahora, entre los asuntos extra cancha, así como su complejo estado de salud, Hernández no ha sumado minutos dentro de la Liga MX. Se entiende que la recuperación del veterano está en su etapa final por lo que no se descarta que regrese a la actividad en los siguientes encuentros de su equipo.

Fox Sports reporta que el día de ayer Javier completó por primera vez desde el inicio de su lesión una práctica a la par del resto de la plantilla. De esta forma tanto el cuerpo médico como el cuerpo técnico entienden que el veterano ya está recuperado y podría tener actividad pronto.

Más allá de que su recuperación es total, Javier no tiene ritmo de entrenamiento, mucho menos de juego. Siendo el caso, se considera que Gabriel Milito no le tomará en cuenta para el duelo del fin de semana en donde el rebaño se cruzará con Cruz Azul, partido de máximo nivel de exigencia.

En Chivas contemplan que durante el parón de fecha FIFA, Javier puede tener actividad en algún encuentro amistoso para el Guadalajara y de esta forma medir cuál es su estado actual. Luce complejo que el mexicano tenga un rol estelar dentro del plantel lo que resta de año.