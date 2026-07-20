¿Cuándo reporta Lionel Messi con el Inter Miami después del Mundial 2026?

Se celebró la final de la Copa del Mundo 2026 entre la selección de España y la selección de Argentina, con triunfo 1-0 a favor de La Furia Roja dejando muchas dudas en la albiceleste.

Con 39 años de edad parece que terminó la historia de Lionel Messi en Mundiales a la espera de que el delantero pueda confirmar su situación con la selección para el próximo ciclo.

"EL DOLOR ES MUY GRANDE" 😢 🇦🇷



✍️ El mensaje de Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, luego de la derrota ante España en la final de la Copa del Mundo. pic.twitter.com/KobwZqau7f — TyC Sports (@TyCSports) July 20, 2026

Comienza el periodo vacacional de Messi

🚨 Informa @MonroigDiego que Lionel Messi, una vez finalizada la Copa del Mundo, volverá a la Argentina directamente a su natal Rosario y acompañado de su familia.



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Después de haber disputado la final de la Copa del Mundo, Lionel Messi finalmente tomará vacaciones, y podría ausentarse hasta tres semanas, debido a las reglas de la FIFA.

Esto debido a que, en busca de que los jugadores tengan el tiempo de descanso necesario, y evitar problemas de lesiones, todos los participantes de la Copa del Mundo 2026 tienen garantizados 21 días de vacaciones a partir de que terminen su participación.

Los partidos que se perdería Lionel Messi con Inter Miami

Messi se perdería juegos de la MLS y Leagues Cup, incluido el All-Star Game de la MLS | Michael Regan - FIFA/GettyImages

Debido a su período vacacional garantizado por la FIFA tras el Mundial 2026, Lionel Messi podría ausentarse hasta cinco partidos con el Inter Miami.

Los juegos serían tres encuentros de la Major League Soccer frente a Chicago Fire (22 de julio), Móntreal (25 de julio) y Columbus Crew (1 de agosto) y al menos dos de la Leagues Cup 2026 frente al Atlético de San Luis (5 de agosto) y Monterrey (8 de agosto).

Así mismo, dado el período vacacional concedido por la FIFA, Lionel Messi también se perdería el Juego de las Estrellas entre la MLS y la Liga MX, programado para el 29 de julio en donde ya estaba convocado y partido al cual nunca ha estado presente desde su arribo a la liga en 2023.

Por lo tanto, una vez cumplidas sus vacaciones obligatorias, el goleador estaría habilitado para regresar a las canchas el 12 de agosto en la Jornada 3 de la Primera Fase de la Leagues Cup 2026 frente al Club León.