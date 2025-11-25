¿Cuándo retornará Andrés Montaño a los trabajos con Cruz Azul?

Cruz Azul comienza a vislumbrar una noticia alentadora de cara al futuro inmediato: el regreso de Andrés Montaño. El mediocampista, lesionado gravemente de la rodilla en mayo, avanza firmemente hacia el final de su proceso de recuperación y ya tiene fecha estimada para volver.

Montaño sufrió la lesión durante la serie de cuartos de final ante León, un golpe que frenó su consolidación en el club y obligó a un largo y complicado tratamiento. Desde entonces, su evolución ha sido constante y sin contratiempos, siguiendo al pie de la letra el protocolo médico.

🚨🚂 Andrés Montaño está cerca de volver con Cruz Azul.



->Entra en su última etapa de recuperación

->La próxima semana comienza con carga progresiva de su plan personalizado de entrenamiento

->Aprox. 2 meses para que vuelva a las canchas



DETALLES.https://t.co/z3P6Hfmj7Z — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) November 23, 2025

Aunque los avances son notables, el regreso del mediocampista no se dará en lo que resta del 2025. En Cruz Azul son prudentes y no acelerarán tiempos, pues la prioridad es preservar su integridad física y garantizar que vuelva completamente recuperado.

La institución contempla su retorno para enero de 2026, fecha en la que Montaño debería reincorporarse progresivamente a los trabajos grupales. Será entonces cuando el cuerpo técnico lo evalúe para determinar su ritmo competitivo.

Cruz Azul v Leon - Playoffs Torneo Clausura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

En La Noria ven su regreso como un auténtico “refuerzo interno”. El jugador había mostrado personalidad, claridad de juego y adaptación total al modelo de Vicente Sánchez, en ese entonces técnico de los de la capital del país, antes de su lesión, por lo que su vuelta representa un impulso deportivo importante.

La etapa final de su recuperación luce prometedora. En las próximas semanas incrementará la carga física bajo un plan personalizado diseñado por el área de rendimiento del club, con el objetivo de fortalecer la rodilla y preparar el retorno a la alta competencia.

Cruz Azul valora la disciplina y compromiso del futbolista durante estos meses difíciles. Su profesionalismo ha sido destacado internamente y se considera un ejemplo para el plantel.

Con la máquina enfocada en reforzarse para 2026, Montaño aparece como un elemento clave para el futuro inmediato. Su regreso podría mejorar la competencia interna y dotar al equipo de variantes en la mitad del campo.