¿Cuándo se define el rival de México en los dieciseisavos de final del Mundial 2026?

México espera rival en dieciseisavos del Mundial. Todos los caminos llevan a Ecuador, aunque todavía no está nada definido. El Tricolor terminó la fase de grupos como líder del Grupo A con puntaje perfecto y sin recibir goles. Ahora va a tener que esperar el cierre de la jornada de este sábado para conocer qué selección visitará el Estadio Ciudad de México (Azteca, durante el año) el 30 de junio en la primera ronda de eliminación.

La actividad sabatina concluirá con los encuentros del Grupo J entre Argentina y Jordania, además del compromiso entre Argelia y Austria. Una vez finalizados, quedará completo el cuadro de clasificados y la distribución de los mejores terceros.

Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026 | Lars Baron/GettyImages

Al finalizar en la cima de su grupo, el reglamento indica que enfrentará a uno de los mejores terceros provenientes de los grupos C, E, F, H o I. La asignación no depende únicamente de la cantidad de puntos obtenidos por cada selección. La FIFA utiliza una fórmula establecida en su reglamento de competición con 495 combinaciones posibles para distribuir a los mejores terceros sin cruzarlos con el líder de su propio grupo.

Ecuador, el rival más probable para México en 16avos de final

Con los resultados registrados hasta el momento, Ecuador es la opción con mayor probabilidad. Los dirigidos por Sebastián Beccacese terminó tercero del Grupo E luego de vencer a Alemania y alcanzar cuatro puntos. Escocia está también entre las posibilidades después de finalizar tercera del Grupo C con tres unidades, aunque su posición entre los mejores terceros quedó muy comprometida.

Ecuador v Germany: Group E - FIFA World Cup 2026 | Mattia Ozbot/GettyImages

Los cruces de dieciseisavos se jugarán entre el 28 de junio y el 3 de julio. Cada eliminatoria se resolverá a partido único. En caso de empate al finalizar los 90 minutos se disputará tiempo suplementario y, si la igualdad continúa, el clasificado saldrá de una tanda de penales.

México conoce la fecha, el estadio y la instancia que disputará. Lo único pendiente es descubrir qué selección ocupará el otro lado del campo cuando ruede el balón el martes 30 de junio en busca de un lugar en los octavos de final.