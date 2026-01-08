Sports Illustrated Fútbol

¿Cuándo se juega la final de la Supercopa de España 2026 entre el Barcelona y el Real Madrid?

Los culés defienden el título obtenido en la pasada edición
Estefanía Ramos|
Barcelona v Athletic Club - Spanish Super Cup
Barcelona v Athletic Club - Spanish Super Cup | Anadolu/GettyImages

La Supercopa de España busca nuevo campeón. El miércoles y el jueves se jugaron las dos semifinales del torneo, que se está disputando en Arabia Saudí. El FC Barcelona se impuso fácilmente al Athletic Club, mientras que en la segunda semifinal el vencedor fue el Real Madrid.

Es decir, muy pronto en el año ya tenemos el primer Clásico del 2026. Por estricta actualidad, los de Flicl son los favoritos aunque se sabe que son partidos aparte y cualquier cosa podría pasar.

¿Cuándo se juega la final de la Supercopa de España?

No tendremos que esperar mucho tiempo para saber quién es el nuevo campeón de este torneo. La gran final está programada para este domingo 11 de enero de 2026 a las 14:00 en US15:00 en MX y 20:00 en ESP.

Ferran Torres
FC Barcelona v Athletic Club Bilbao: Spanish Super Cup | Eurasia Sport Images/GettyImages

Igual que los dos partidos de semifinales, la final tendrá lugar en el Estadio King Abdullah Sport City de Yeda (Arabia Saudí).

El FC Barcelona se convirtió en el primer finalista tras imponerse al Athletic Club por un contundente 5-0. Ferran Torres, Fermín, Roony bardghji y Raphinha con un doblete fueron los autores de los goles del equipo de Flick, que tendrá la oportunidad de defender el título de campeón conquistado en 2025.

Campeones de la Supercopa de España

El FC Barcelona no solo es el último campeón de este torneo, sino que también es el que más veces lo haganado desde su creación en 1982, con un total de 15 campeonatos y 12 subcmapeonatos. Le sigue de cerca el Real Madrid, que se proclamó campeón en 13 ocasiones mientras que fue subcampeón en 7.

El podio lo completa, a mucha distancia, el Athletic Club con 3 campeonatos y otros tantos subcampeonatos. Un históricos del fútbol español como es el Deportivo de La Coruña, también ha conseguido levantar este torneo en tres ocasiones.

Club

Número de títulos

Años campeón

FC Barcelona

15

1983, 1991, 1992,1994, 1996, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018, 2023, 2025

Real Madrid

13

1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2020, 2022, 2024

Athletic Club

3

1984, 2015, 2021

Deportivo de La Coruña

3

1995, 2000, 2002

Atlético de Madrid

2

1985, 2014

Valencia

1

1999

Sevilla

1

2007

Zaragoza

1

2004

Mallorca

1

1998

Real Sociedad

1

1982

Estefanía Ramos
ESTEFANÍA RAMOS

Periodista, leonesa afincada en Madrid. Desde que tengo uso de razón el fútbol despertó emociones muy fuertes en mí y tuve la suerte de convertir mi pasión en mi profesión.

