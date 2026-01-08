¿Cuándo se juega la final de la Supercopa de España 2026 entre el Barcelona y el Real Madrid?
La Supercopa de España busca nuevo campeón. El miércoles y el jueves se jugaron las dos semifinales del torneo, que se está disputando en Arabia Saudí. El FC Barcelona se impuso fácilmente al Athletic Club, mientras que en la segunda semifinal el vencedor fue el Real Madrid.
Es decir, muy pronto en el año ya tenemos el primer Clásico del 2026. Por estricta actualidad, los de Flicl son los favoritos aunque se sabe que son partidos aparte y cualquier cosa podría pasar.
¿Cuándo se juega la final de la Supercopa de España?
No tendremos que esperar mucho tiempo para saber quién es el nuevo campeón de este torneo. La gran final está programada para este domingo 11 de enero de 2026 a las 14:00 en US, 15:00 en MX y 20:00 en ESP.
Igual que los dos partidos de semifinales, la final tendrá lugar en el Estadio King Abdullah Sport City de Yeda (Arabia Saudí).
El FC Barcelona se convirtió en el primer finalista tras imponerse al Athletic Club por un contundente 5-0. Ferran Torres, Fermín, Roony bardghji y Raphinha con un doblete fueron los autores de los goles del equipo de Flick, que tendrá la oportunidad de defender el título de campeón conquistado en 2025.
Campeones de la Supercopa de España
El FC Barcelona no solo es el último campeón de este torneo, sino que también es el que más veces lo haganado desde su creación en 1982, con un total de 15 campeonatos y 12 subcmapeonatos. Le sigue de cerca el Real Madrid, que se proclamó campeón en 13 ocasiones mientras que fue subcampeón en 7.
El podio lo completa, a mucha distancia, el Athletic Club con 3 campeonatos y otros tantos subcampeonatos. Un históricos del fútbol español como es el Deportivo de La Coruña, también ha conseguido levantar este torneo en tres ocasiones.
Club
Número de títulos
Años campeón
FC Barcelona
15
1983, 1991, 1992,1994, 1996, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018, 2023, 2025
Real Madrid
13
1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2020, 2022, 2024
Athletic Club
3
1984, 2015, 2021
Deportivo de La Coruña
3
1995, 2000, 2002
Atlético de Madrid
2
1985, 2014
Valencia
1
1999
Sevilla
1
2007
Zaragoza
1
2004
Mallorca
1
1998
Real Sociedad
1
1982
