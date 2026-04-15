¿Cuándo se juegan las semifinales de la UEFA Champions League?

La UEFA Champions League está llegando a su fin y solamente quedan cuatro competidores de pie, con dos que buscarán levantar el trofeo por primera vez, el campeón vigente y un histórico de la competencia que quiere ampliar su palmarés.

El camino rumbo a la gran final del 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest continuará a fin de mes con los partidos de ida: París Saint-Germain y Bayern Múnich se batirán a duelo en el Parque de los Príncipes el próximo martes 28 de abril, mientras que el miércoles 29 será el turno del Arsenal visitando al Atlético de Madrid en el Metropolitano.

La vuelta entre Gunners y Colchoneros será en el Emirates Stadium del norte de Londres el martes 5 de mayo. Al día siguiente, en el Allianz Arena, se verán las caras alemanes y franceses para definir al segundo finalista de la competencia.

FBL-EURO-2020-2021-MATCH11-HUN-POR | LASZLO BALOGH/GettyImages

El Arsenal viene de dejar afuera al Sporting de Lisboa y asoma como uno de los grandes candidatos, por lo que buscará sacarse la espina de la gloria continental que nunca pudo alcanzar, aunque el Atlético de Madrid del Cholo Simeone viene envalentonado tras ganarle al FC Barcelona en cuartos de final y quiere hacer historia levantando por primera vez la Orejona tras tres finales perdidas en su historia.

En la otra llave están el último campeón, el PSG, que quiere quedar como el máximo ganador francés de la historia de la UEFA Champions League, ya que actualmente está empatado con el Olympique Marsella con una copa por vitrina. El Bayern Múnich tiene seis copas de Europa y buscará la séptima en esta temporada tras cargarse al Real Madrid en los cuartos de final, en una serie extraordinaria donde ganaron 2-1 la ida en el Bernabéu y triunfaron 4-3 en casa.