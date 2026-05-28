¿Cuándo se reanuda la temporada 2026 de la MLS?

Debido al Mundial 2026, que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México, la Major League Soccer tuvo que tomar un receso para no chocar con los compromisos del torneo internacional, sobre todo porque era tiempo de entregar los estadios a la FIFA para poder prepararlos, tomando en cuenta que el campeonato arranca el próximo jueves 11 de junio.

El francés Christian Karembeu con el trofeo de la FIFA | Houston Chronicle/Hearst Newspapers/GettyImages

Es decir, el pasado fin de semana se llevaron a cabo los últimos encuentros de la MLS antes de la justa veraniega, jugándose hasta ahora un total de 15 jornadas, con clubes que tienen pendientes algunos duelos. Al llegar a esta pausa, la Conferencia Este está liderada por el Nashville SC con 33 puntos, seguido del actual campeón, el Inter Miami (31), con Chicago Fire (26), New England Revolution (25), Charlotte FC (21), FC Cincinnati (20), New York City FC (19) y DC United (18) siguiéndoles los pasos.



Del otro lado, en la Conferencia Oeste, Vancouver Whitecaps, que atraviesa por un momento complicado sin saber si seguirá en Canadá o cambiará de ciudad, está en lo más alto con 32 unidades, las mismas que San José Earthquakes, apareciendo luego Real Salt Lake (26), FC Dallas (25), Los Ángeles FC (24), Seattle Sounders (24), Houston Dynamo (22), Minnesota United (22) y LA Galaxy (20). Si la fase regular hubiera concluido en este momento, el Nashville SC se habría hecho con la Supporters’ Shield por ser el mejor de toda la campaña.

¿Cuándo se reanudan las acciones en la MLS?

Serán un total de siete semanas las que el campeonato estadounidense estará detenido, entre el 25 de mayo y el 16 de julio, regresando precisamente en esta última fecha con encuentros que ya están establecidos, aun cuando la final de la Copa del Mundo está fijada para el domingo 19 de julio.

El 'Clásico del Tráfico' se vive con intensidad | Shaun Clark/GettyImages

Para el jueves 16 de julio, el Seattle Sounders y el Portland Timbers se verán las caras en el Lumen Field para el ‘Clásico de la Cascadia’, duelo que enfrenta a los dos equipos con más aficionados en la región del Noroeste de los Estados Unidos, siendo uno de los cotejos con mayor tensión dentro de la MLS por la importancia histórica de ambos conjuntos, donde obviamente, la posición en la tabla general es lo que menos cuenta. Además de dicho encuentro, se vivirá el ‘Clásico Canadiense’, CF Montréal contra el Toronto FC, que tendrán como sede el Stade Saputo, sin olvidar el ‘derbi de la Capital del Fútbol’, St. Louis City SC ante el Sporting Kansas City en el Energizer Park y finalmente, el Chicago Fire frente al Vancouver Whitecaps en el Soldier Field.



Las acciones siguen para el viernes 17 de julio, pues habrá otro encuentro de alarido, el ‘Clásico del Tráfico’ entre los dos conjuntos de Los Ángeles, El Galaxy y LAFC, esperando que regalen un buen espectáculo en el Dignity Health Sports Park. Al mismo tiempo, el Nashville SC y el Atlanta United harán lo propio en el GEODIS Park, continuando después hasta el miércoles 22 de julio.