¿Cuándo se van a conocer las sedes y horarios de los partidos del Mundial 2026?

La expectativa por el Mundial 2026 está llegando a su punto de ebullición. Si bien el sorteo de la fase de grupos es el evento que acapara los titulares y paraliza al planeta fútbol, este solo representa la mitad de la ecuación.

Una vez que las bolas dejan de girar y los grupos quedan definidos, surge la pregunta más importante para los aficionados que planean viajar y para las televisoras de todo el globo: ¿dónde y a qué hora jugará mi selección durante el Mundial?

A diferencia de ediciones anteriores, donde el calendario solía estar preestablecido casi en su totalidad antes de sacar los nombres de los bombos, la magnitud de este torneo —el primero en la historia con 48 equipos y tres países anfitriones— requiere una logística mucho más compleja. Por ello, la FIFA ha diseñado un evento específico para esta revelación.

La ceremonia será conducida por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino | FABRICE COFFRINI/GettyImages

Mundial 2026: ¿Cuándo se revelan las sedes y horarios de los 104 partidos?

La FIFA ha confirmado que el calendario completo de partidos no se conocerá al momento del sorteo, sino 24 horas después. El sábado 6 de diciembre se realizará una transmisión especial en vivo para develar los detalles logísticos del torneo.

Esta ceremonia será conducida por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien será el encargado de presentar al mundo la distribución final de los 104 partidos que conformarán esta Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá.

Los aficionados podrán seguir este anuncio a través de las plataformas digitales oficiales, como FIFA.com y FIFA+, así como en los canales de YouTube del organismo.

Los bombos que estarán presentes en el Sorteo del Mundial 2026 | FIFA

¿Por qué esperar 24 horas después del sorteo?

La decisión de esperar un día completo tras el sorteo responde a una necesidad estratégica y logística. Al celebrarse en una zona geográfica tan vasta como todo Norteamérica, el torneo abarca múltiples husos horarios y distancias de vuelo considerables.

Según explica la FIFA, este proceso de asignación posterior al sorteo tiene un objetivo claro: garantizar las mejores condiciones posibles tanto para los futbolistas como para los espectadores.

El organismo busca optimizar los descansos de los equipos y reducir los viajes innecesarios en la fase de grupos. Pero también hay un factor televisivo crucial: al conocer qué equipos conforman cada enfrentamiento, la FIFA puede ajustar los horarios de inicio (kick-off times) para beneficiar a las audiencias en los países de origen de las selecciones, permitiendo que los aficionados vean los partidos en horas razonables dentro de lo posible.

Renovation works of the Azteca Stadium venue for the opening match of the FIFA World Cup 2026 | Anadolu/GettyImages

El calendario definitivo del Mundial 2026 llegará en marzo

Es importante destacar que, aunque el 6 de diciembre conoceremos las sedes y los horarios de los cruces (por ejemplo, "A1 vs A2 en Los Ángeles a las 16:00"), la parrilla no estará completa al 100% en cuanto a nombres propios.

Esto se debe a que el cuadro de 48 equipos aún no estará cerrado para esa fecha. La versión final y definitiva del calendario se publicará en marzo de 2026. Será en ese momento, una vez que concluyan los Torneos Clasificatorios de la FIFA (Repechajes Intercontinentales) y se asignen las últimas seis plazas restantes, cuando el mundo tendrá la fotografía completa de todos los participantes.

Con 16 ciudades sede, desde la altitud de la Ciudad de México hasta el nivel del mar en Miami o Vancouver, la programación de este Mundial promete ser un rompecabezas fascinante que quedará resuelto muy pronto.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026: