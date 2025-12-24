¿Cuándo son las elecciones a la presidencia del FC Barcelona?

El FC Barcelona está apuntando todos los cañones a los diversos títulos posibles de la mano de Hansi Flick, Lamine Yamal y compañía, pero hay un camino que empieza a abrirse y atrae a los socios del club. La ramificación política de la institución empieza a agrandarse en la previa de las elecciones presidenciales, y los candidatos esperan con ansias saber la fecha.

Según informó el Diario Sport, las elecciones deben ser entre el 15 de marzo y el 15 de junio. La Junta Directiva anunciaría en febrero la jornada electoral y los candidatos tendrán aproximadamente 40 días para alistarse, con todo lo que eso requiere.

Joan Laporta, FC Barcelona | Robin Jones/GettyImages

Además, este medio comentó que "los estatutos recomiendan que el día de la votación, la jornada democrática del FCB, coincida con un día de partido del primer equipo en condición de local", y en ese marco el día que pica en punta para ser el que albergue los comicios es el 11 o 12 de abril, cuando el FCB reciba al RCD Espanyol en el Spotify Camp Nou.

Los candidatos ya se han anunciado oficialmente: además de Joan Laporta, que va por la reelección, competirán Víctor Font, Joan Camprubí, Xavier Vilajoana y Marc Ciria.



Messi, el nombre clave

Mientras Laporta sigue siendo uno de los señalados por la estruendosa salida vía Burofax del astro argentino, los diferentes candidatos se refieren a la posibilidad de que el rosarino vuelva para despedirse como corresponde del club de su vida.

Leo Messi Press Conference | Europa Press Sports/GettyImages

"Esto no es un plan de homenajes o estatuas; es un plan estratégico para un socio estratégico. Si dejamos Barcelona,Leo Messi sigue siendo el atleta más altamente considerado del mundo. Quiere volver a casa, así que hagámoslo e implementemos un plan estratégico que claramente beneficie también al Barça", dijo el economista Marc Ciria en diálogo con Cadena SER.

