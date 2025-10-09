¿Cuándo vence el contrato de Leo Messi con el Inter Miami?

La novela de la renovación de Leo Messi con el Inter Miami sigue y los rumores sobre su futuro afloran en las redes sociales y portales, especulando con qué puede suceder si el astro argentino no firma la extensión con el equipo del sur de la Florida.

Las Garzas hicieron lo imposible por hacer sentir a gusto a uno de los GOATS del fútbol mundial, y vaya si lo han logrado juntándolo con sus grandes socios como Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez.

A pesar de eso, y de que el rumor más concreto señala que renovará su vínculo con el Inter, los fans del FC Barcelona se hacen eco de la noticia de que en poco más de 80 días, el 10 quedará en libertad de acción. Los barcelonistas piden a gritos una despedida como corresponde, sin burofax ni polémicas mediantes, del club de su vida.

En conferencia de prensa hace algunas semanas, Javier Mascherano, director técnico del Inter Miami, dijo: "No soy yo quien debe anunciar esta noticia, pero espero que sea pronto. Eso sí, sería una gran noticia, pero no sólo para el club, sino para la MLS en general".

Según explicó el propio Jorge Más, uno de los dueños del Inter Miami, Messi tendrá un salario entre 50 y 60 millones de dólares al año en caso de poner la firma en el nuevo vínculo, que se espera que sea el último de Leo como futbolista profesional.

Además, la cercanía con la Copa del Mundo del 2026, que justamente tendrá a los Estados Unidos como una de las sedes, podría motivar la decisión de quedarse y ponerle fin a su brillante carrera en la MLS, donde es la figura más rutilante de la actualidad y donde se encamina a seguir consiguiendo grandes logros tanto colectivos como individuales.

