¿Cuándo vence el contrato de Vinícius Jr con el Real Madrid?

La extensión del contrato vigente del extremo brasileño Vinícius Jr con el Real Madrid ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas. Distintos medios en España han reportado que el '7' merengue ha rechazado las ofertas de renovación de la institución blanca lo cual genera un sinfín de rumores.

El brasileño fue fichado procedente del Flamengo el 23 de mayo de 2017 cuando no tenía la mayoría de edad, pero no fue hasta el verano siguiente cuando arribó a la capital de España a cambio de 45 millones de euros.

Su primera renovación con el club fue el 31 de octubre de 2023 ya que acababa su vínculo a finales de 2024 y era libre para negociar con otro club desde el 1 de enero del mismo año. En esa ocasión, Vinícius Jr firmó contrato con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2027, por lo que le restan menos de dos temporadas.

Ahora, en noviembre de 2025, según información del periodista Mario Cortegana, el jugador no tendría interés en firmar una extensión con la estancia de Xabi Alonso en el banquillo.

Por su parte, Xabi Alonso ha hablado sobre su relación con Vinícius en varias conferencias de prensa esta temporada donde ha insistido en que no hay ningún problema personal entre ellos y que la rotación en la alineación es importante para el equipo.

Además, en caso de renovar el jugador buscaría tener un considerable aumento de salario en su nuevo acuerdo. En la actualidad, se desconoce el salario del futbolista sudamericano, pero se estima que ronda entre los 10 y 11 millones de euros al año.

Lo que estaría pidiendo Viní para un nuevo acuerdo

A comienzos del 2025, la directiva merengue le hizo a Vinícius Jr una oferta de renovación, que incluía un aumento salarial de unos 20 millones de euros netos anuales.

La contrapropuesta de los representantes de Vinícius fue un contrato histórico, cerca de los más altos de la historia del club (similar al que se le dio en su momento a Cristiano Ronaldo), con un paquete de hasta 30 millones de euros por temporada. Esto incluía salario base, primas por rendimiento y una prima de renovación, algo que no se había ofrecido con anterioridad a los jugadores del Real Madrid. Se mantuvieron nuevas conversaciones antes del inicio de la temporada, pero a la fecha no han avanzado.

Por lo tanto, con la situación que se vive con el actual entrenador es complejo determinar si esto puede ser una táctica de negociación del jugador para tratar de obtener un mejor contrato u si de verdad busca presionar para tener opciones de salir del club en el futuro.

