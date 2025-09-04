¿Cuándo volverá a jugar España tras ganar 3-0 vs Bulgaria en la fase de clasificación para el Mundial?

La selección española volvió a escena después de perder la final de la UEFA Nations League frente a Portugal el pasado mes de junio. En esta ocasión, La Roja comenzó este jueves su camino hacia el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El equipo de Luis de la Fuente forma parte del Grupo E junto a las selecciones de Georgia, Turquía y Bulgaria, rival al que acaban de enfrentarse. El próximo compromiso será en la segunda jornada de la fase de grupos de clasificación para el Mundial, y que se disputa este mismo domingo.

Segundo partido de la fase de grupos de clasificación para el Mundial 2026

Partido: Turquía vs España

Fecha: domingo 7 de septiembre

Horario: 14:45 (US), 12:45 (MX), 20:45 (ESP)

Estadio: Konya Büyükşehir Arena, Konya (Turquía)

🎙️ "Hay que intentar buscar un equilibrio entre el ataque y la defensa, pero nuestra vocación es ofensiva".



➡️ "Estamos siendo contundentes en área rival y queremos seguir creciendo atrás".



🗣️ Luis de la Fuente, seleccionador nacional.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/GBpzpk3C55 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 3, 2025

El equipo de Luis de la Fuente es favorito para terminar primer de su grupo y por lo tanto obtener la clasificación para el Mundial 2026 de forma directa. En caso de no acabar en el primer puesto, la selección tiene asegurada la repesca gracias a su posición en la UEFA Nations League, donde fue subcampeona.

España en los Mundiales

De acabar en primer lugar del grupo, España llegaría al Mundial de 2026 como la vigente campeona de Europa, e intentaría repetir la hazaña del año 2010 cuando el único Mundial de su historia en Sudáfrica. El equipo de De la Fuente ha demostrado que tiene talento y calidad para superar a cualquier rival. y tiene una generación de jugadores que le van a dar más de una alegría a los aficionados.

La selección española ha participado en un total de 16 ediciones de los Mundiales a lo largo de su historia, las 12 últimas de forma consecutiva. La última vez que España no estuvo presente en un Mundial fue en Alemania 1974.

