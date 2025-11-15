La selección de España se impuso por marcador de 0-4 a Georgia en partido de las eliminatorias mundialistas de la UEFA. Con doblete de Mikel Oyarzábal, y goles de Martín Zubimendi y Ferran Torres, la Furia Roja consiguió tres puntos importantes en busca del boleto para la justa.

El próximo compromiso de la Furia Roja será el martes 18 de noviembre desde las 14:45, hora de la costa este de los Estados Unidos, frente a Turquía por la última fecha de las eliminatorias europeas previas a la Copa del Mundo.

🏁 ¡¡𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢 𝗘𝗡 𝗧𝗜𝗙𝗟𝗜𝗦!!



Goleada de España en Georgia para acercarnos muy mucho al Mundial.



🇬🇪 🆚 🇪🇸 | 0-4 | 90+4’#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/VZnpgV19su — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 15, 2025

Este partido contra los turcos en La Cartuja, la selección no se reencontrará hasta marzo del 2026, cuando enfrente el primer parón del año mundialista. En esa oportunidad jugaría frente a la selección argentina en Lusail por la Finalíssima que enfrenta al campeón vigente de la Copa América y la Eurocopa, aunque este partido todavía no está confirmado. Además de ese partido, jugarían otro amistoso para continuar con la preparación.

España buscará en Estados Unidos, México y Canadá su segundo Mundial tras haber alcanzado la gloria en Sudáfrica 2010, y llega como uno de los candidatos a la consagración luego de triunfar en la Eurocopa 2024 y llegar a la final en la UEFA Nations League 2025. Sus rivales de fase de grupos serán sorteados el 5 de diciembre en Washington.

Para el parón de marzo, Luis de la Fuente podría recuperar a Gavi y empezaría a delinear los detalles de la lista que viajará a la Copa del Mundo.