¿Cuándo vuelve a jugar la selección de Estados Unidos tras vencer 2-1 a Paraguay?

La selección de Estados Unidos se prepara para su segundo encuentro en noviembre, enfrentándose a otro rival sudamericano mientras intensifica su preparación para el Mundial 2026, que se disputará en casa junto a las sedes de Canadá y México.

El primer partido se disputó ante Paraguay el 15 de noviembre en el Subaru Park, ubicado en Chester, Pensilvania. El duelo presentó un ritmo intenso desde los primeros minutos y sirvió como una prueba importante para medir el funcionamiento del equipo. Finalmente, el encuentro terminó con una victoria de 2-1 para la selección dirigida por el argentino Mauricio Pochettino. Más allá del marcador, el resultado dejó sensaciones positivas, pues permitió evaluar variantes, observar el desempeño de varias piezas clave y obtener un triunfo que aporta confianza para los compromisos posteriores.

Mientras que el duelo frente a Uruguay será el martes 18 de septiembre en el Raymond James Stadium de Tampa, Florida a las 19:00 horas (Estados Unidos), 18:00 horas (México), 01:00 horas (España) y será transmitido por TNT, HBO Max, Telemundo, Universo y Peacock.

Este partido marca el cierre de la agenda internacional de la USMNT para 2025 y es una preparación clave para el Mundial 2026, ya que Uruguay es uno de los clasificados de Sudamérica.

El equipo de Mauricio Pochettino enfrenta bajas por lesiones (como Christian Pulisic y Tyler Adams), pero incluye retornos como Gio Reyna. No hay más juegos programados este año, por lo que el siguiente sería en 2026.

Estados Unidos jugará vs Uruguay en partido amistoso | Robin Alam/ISI Photos/GettyImages

Las ventanas internacionales y posibles partidos amistosos en 2026

Se rumoran posibles partidos amistosos en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta United | Kevin C. Cox/GettyImages

Previo a la Copa del Mundo 2026, el combinado de las barras y las estrellas trabaja en cerrar a sus rivales para marzo 2026 (Ventana FIFA: 23-31 de marzo).

Para esta fecha hay dos amistosos rumoreados (no oficiales aún).

vs. Portugal (probablemente en Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia).

vs. Bélgica (probablemente en el mismo estadio).

Estos partidos servirían como preparación final antes del Mundial 2026, enfocados en rivales europeos de élite.