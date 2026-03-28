¿Cuándo vuelve a jugar la selección española tras vencer 3-0 a Serbia?

Tras la Finalissima suspendida ante la selección argentina, la RFEF tuvo que salir de urgencia a buscar dos amistosos para reemplazar lo ya pautado y vaya que lo han logrado. Primero se midieron ante Serbia, encuentro que ganaro 3-0, y en los próximos días se enfrentarán a una seleccion clasificada al Mundial 2026.

La actividad para la selección de España continuará este martes 31 de marzo, cuando enfrenten a Egipto en Barcelona, en el estadio del Espanyol, desde las 20 (hora España).

Aerial View Of Estadi Cornellà-El Prat, Barcelona | Blom/GettyImages

"Para nosotros es nuestra práctica, hay que preparar, trabajar, probar situaciones de juego. Intentaremos que jueguen la mayoría de jugadores, pensando en sacar el mejor resultado, terminar con las mejores sensaciones. Llevamos desde noviembre sin jugar juntos", palpitó Luis de la Fuente en rueda de prensa.

"Quizá sea el Mundial con más candidatos al título de la historia. Inquietud (los jugadores), seguro, porque el primero que está inquieto soy yo. Me encuentro más excitado que últimamente, porque el foco es el Mundial. El lunes que nos reunimos, la presentación fue que ya estamos jugando el Mundial. Si yo no lo siento no lo puedo transmitir. Estoy excitadísimo, nerviosísimo, tensionado, con unas ganas fantásticas de llegar al Mundial. Es muy importante esta convocatoria, pero seguro que va a haber jugadores que no están aquí. Tienen que ser mejores de lo que son", dijo sobre el Mundial que se avecina.

"Rodri está en uno de los mejores momentos tras volver de su lesión, con un físico ya muy hecho a la competición y con mayor madurez porque estas lesiones te hacen más fuertes, y desgraciadamente su lesión le ha hecho crecer como jugador", cerró sobre Rodri, una de las figuras de la Furia Roja.

España compartirá el grupo H del Mundial junto a Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde, representando así una de las zonas más exigentes al encontrarse con otro campeón del mundo y la piedra en el zapato de la Argentina campeona del 2022.

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