¿Cuándo vuelve a jugar la selección mexicana tras golear 4-0 a Islandia?

Con anotaciones de Richard Ledezma, Armando ‘Hormiga’ González, Jesús Gallardo y Brian Gutiérrez, la selección mexicana cumplió con las expectativas en el Estadio Corregidora al golear 4-0 a su similar de Islandia en un cotejo de carácter amistoso pensando en el Mundial 2026, pero todavía queda más camino por delante previo a la justa internacional, donde se espera hacer una actuación histórica.

🚨🇲🇽MÉXICO GANA Y GOLEA A ISLANDIA



⚽️Richard Ledezma, Hormiga González y Brian Gutierrez se estrenaron con gol



¿opiniones? pic.twitter.com/VVFQG0VQjq — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) February 26, 2026

Una vez más, el técnico Javier Aguirre optó por lanzar en el once titular una base conformada por elementos de las Chivas, La Hormiga, que asistió en el primer gol, Ledezma, Gutiérrez, Raúl Rangel, Roberto Alvarado y Efraín Álvarez, mientras del vigente campeón Toluca estuvieron Everardo López, Marcel Ruiz y Gallardo, quien también puso asistencia en el segundo tanto.



En lo que va del año, El Tricolor se impuso por la mínima a Bolivia y Panamá, pero en el 2025 tropezó 1-2 frente a Paraguay, igualó sin anotaciones contra Uruguay, empató 1-1 con Ecuador, fue goleado 0-4 por Colombia, sin olvidar que quedó 2-2 al enfrentar a Corea del Sur y arrojó un 0-0 en su enfrentamiento con Japón.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección mexicana?

Por ahora, el próximo rival de la selección azteca es Portugal, quien sí vendría con su máxima estrella, Cristiano Ronaldo, por lo que todos los reflectores están puestos en la reapertura del Estadio Azteca, ahora conocido como Estadio Banorte, el próximo sábado 28 de marzo, luego de un tiempo cerrado por los trabajos de remodelación para la Copa del Mundo.

La Federación Portuguesa de Fútbol está analizando la situación actual del país de cara a la próxima fecha FIFA.



México tiene programado un amistoso ante la selección de Portugal 🇵🇹, pero desde Europa aseguran que no todos están convencidos de hacer el viaje.



Por ahora, el… pic.twitter.com/Sn75OFhWnP — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) February 24, 2026

El choque aún se mantiene firme para jugarse en El Coloso de Santa Úrsula, recordado los lamentables hechos ocurridos en el país debido al tema del narcotráfico, lo que obligó a la Federación Portuguesa de Fútbol a decir que ‘sigue de cerca la delicada situación que se vive en México’ para tomar alguna decisión sobre el encuentro.



“La Federación Mexicana de Fútbol y la Federación Portuguesa de Fútbol aclaran que es deseo mutuo que el partido de preparación para el Mundial 2026 se celebre en México el 28 de marzo”, se pudo leer en las redes sociales del Tricolor.



De seguir en pie el choque de preparación, los lusitanos, dirigidos por el técnico español Roberto Martínez, vendrían con otras de sus principales estrellas como Vitinha Ferreira, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao, Rúben Dias, Joao Félix, Joao Cancelo, Diogo Dalot, Rúben Neves, Gonçalo Ramos, entre otros más.