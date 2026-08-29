¿Cuándo y contra qué rival debuta el FC Barcelona en la UEFA Champions League 2026/27?

El FC Barcelona está listo para ir por su sexta UEFA Champions League: llega como bicampeón de LaLiga y arrancó la temporada 2026/27 a puro triunfo de la mano de sus figuras y a la espera del debut de Rodri, el fichaje estelar del último mercado de pases.

El camino en la etapa de liguilla no será nada sencillo para ellos, ya que tendrán que enfrentarse, al menos, a dos candidatos a la gloria continental. A pesar de eso, saben que tienen gran material para competir y buscarán hacerlo de la mejor manera para que la Orejona vuelva a la Ciudad Condal.

¿Cuándo y contra quién debuta el FC Barcelona en la UEFA Champions League 2026/27?

El FC Barcelona debutará el día 9 de septiembre frente al Feyenoord en el Spotify Camp Nou. El encuentro está programado para disputarse a las 12:45 (Este EEUU), 10:45 (MX) y 18:45 (ESP)

Además de este rival, enfrentarán a Manchester City, Aston Villa y Como como locales, mientras que fuera de casa tendrá al Sabah, Galatasaray, Sporting de Lisboa y París Saint-Germain.

¿Cuándo son los partidos de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27?

FBL-EUR-C1-DRAW | VALERY HACHE/GettyImages

Jornada 1: 8/10 Septiembre 2026



Jornada 2: 13/14 Octubre 2026



Jornada 3: 20/21 Octubre 2026



Jornada 4: 3/4 Noviembre 2026



Jornada 5: 24/25 Noviembre 2026



Jornada 6: 8/9 Diciembre 2026



Jornada 7: 19/20 Enero 2027



Jornada 8: 27 Enero 2027

¿Cómo funciona la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27?

La fase de liga de la UEFA Champions League se instaló en la temporada 2024/25, dejando atrás el tradicional formato de los ocho grupos de cuatro y posterior clasificación a octavos de final. Ahora, del primero al octavo van directo a esa instancia de mata-mata, pero desde el noveno al vigésimo cuarto jugarán un playoff para buscar las otras ocho plazas para seguir en competencia. Los equipos restantes quedan eliminados.