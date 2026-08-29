¿Cuándo y contra qué rival debuta el Real Madrid en la Champions League 2026/27?

El jueves 27 de agosto tuvo lugar la celebración del sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/27. Por tercer año consecutivo, el máximo torneo continental por equipos de Europa se jugará con este nuevo sistema, que tiene una fase de liga en la que cada uno de los 36 equipos participantes disputa un total de ocho encuentros, cuatro de local y cuatro de visitante.

El Real Madrid, que la pasada temporada cayó eliminado en cuartos de final contra el Bayern Múnich, ya conoce a los rivales a los que se enfrentará en esta ronda. Y desde hoy ya sabe quién será su primer rival en el torneo de clubes más importante del mundo.

¿Cuándo y contra quién debuta el Real Madrid en la Champions League 2026/27?

El Real Madrid debutará el día 8 de septiembre frente al Inter en el Santiago Bernabéu. El encuentro está programado para disputarse a las 15:00 (Este EEUU), 13:00 (MX) y 21:00 (ESP)

Los ocho rivales del conjunto blanco en esta fase de liga son el Inter de Milán, el PSV, el Leipzig y el LASK como local, y el Arsenal, la Roma, el Shakhtar Donetsk y el AEK Atenas en condición de visitante.

José Mourinho, Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | David Ramos/GettyImages

¿Cuándo son los partidos de la fase de liga de la Champions League 2026/27?

Jornada 1: 8 - 10 de septiembre de 2026

8 - 10 de septiembre de 2026 Jornada 2: 13 - 14 de octubre de 2026

13 - 14 de octubre de 2026 Jornada 3: 20 - 21 de octubre de 2026

20 - 21 de octubre de 2026 Jornada 4: 3 -4 de noviembre de 2026

3 -4 de noviembre de 2026 Jornada 5: 24 - 25 de noviembre de 2026

24 - 25 de noviembre de 2026 Jornada 6: 8 - 9 de diciembre de 2026

8 - 9 de diciembre de 2026 Jornada 7: 19 - 20 de enero de 2027

19 - 20 de enero de 2027 Jornada 8: 27 de enero de 2027

¿Cómo funciona la fase de liga de la Champions League?

Como ya sucedió en las dos ediciones anteriores, la fase de la liga reemplaza a la tradicional fase de grupos. Los 36 equipos participantes jugarán ocho partidos contra rivales de todos los bombos, cuatro en casa y cuatro como visitantes.

Cuando ya se hayan disputado las ocho jornadas de esta fase, los ocho mejores equipos de la liga se clasificarán directamente para los octavos de final, mientras que los equipos que ocupen del noveno al vigésimo cuarto puesto competirán en una eliminatoria de 'play-off' para avanzar a la siguiente fase. Los equipos que terminen en las posiciones 25 y posteriores quedarán eliminados del torneo.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE