¿Cuándo y contra quién jugará Italia tras eliminar a Irlanda del Norte en el repechaje del Mundial 2026?

La selección de Italia sigue avanzando en su repechaje rumbo al Mundial 2026. El equipo dirigido por Gennaro Gattuso venció 2-0 a su similar de Irlanda del Norte y con esto avanzaron a la siguiente ronda.

El conjunto del sur de Europa derrotó a los de la isla con goles de Sandro Tonali y Moise Kean, a asistencia del centrocampista del Newcastle United. Y con esto, tendrán un partido más para meterse a la justa mundialista.

¿Contra quién y cuándo jugará Italia para clasificar?

La selección cuatro veces campeona del mundo se enfrenta a Bosnia y Herzegovina. Este equipo se metió después de eliminar a Gales en la instancia de penales tras empatar 1-1 en el tiempo regular.

La fecha de este duelo es el 31 de marzo del presente año a las 11:45 pm hora del Este.

En las otras llaves, Suecia y Polonia pelearán por un boleto al Mundial; Kosovo y Turquía harán lo propio y

¿Desde qué Mundial Italia no está en el torneo?

Italia no ha participado en la Copa del Mundo desde Brasil 2014. Desde entonces, la selección a ha quedado fuera de los siguientes Mundiales:

Rusia 2018 - Eliminada en repechaje por Suecia

Qatar 2022 – Eliminada en repechaje por Macedonia del Norte

Esta seguidilla de malos resultados fue un hecho histórico negativo, ya que Italia es una de las selecciones más exitosas, con cuatro títulos mundiales (1934, 1938, 1982 y 2006), sin embargo, en los últimos años no ha mostrado ese poderío que solía tener.