¿Cuándo y dónde jugaría México los dieciseisavos de final del Mundial 2026?

Este miércoles después de derrotar a Corea del Sur por la mínima de Luis Romo, México cumplió con el objetivo de calificarse a la siguiente ronda del Mundial 2026. El Tricolor tiene en la bolsa seis puntos que lo ponen como puntero del Grupo A, mientras los Tigres del Oriente le siguen en la segunda posición al tener tres unidades, con República Checa (-1) y Sudáfrica (-2) en tercero y cuarto, respectivamente, ambos con un solo punto.

En el debut del combinado azteca, el inmueble que sirvió para llevar a cabo el duelo fue el Estadio Ciudad de México, mejor conocido como el Estadio Azteca, el cual influyó en cierta parte para que el anfitrión pudiera salir con el triunfo. Ya en el segundo cotejo de la Fase de Grupos, el Estadio Akron de Guadalajara abrió sus puertas para recibir al conjunto verde que se vistió de negro para la ocasión, pudiendo ser testigo de cómo dos de los jugadores del club local, Chivas, brillaron con creces, tanto Luis Romo que puso el único tanto y el arquero Raúl Rangel que evitó el empate en los últimos minutos. Eso fue motivo de fiesta para la Perla Tapatía.



Ya con boleto en mano a la siguiente fase, todavía no puede quedar definido el rival de los dieciseisavos, ya que será uno de los mejores terceros lugares, ya sea del Grupo C, E, F, H o I, lo cual se resolverá una vez que concluyan las dos fechas restantes.

¿Cuándo y dónde jugará México los dieciseisavos de final?

Con un rival por conocer, lo que está definido es dónde jugará el cuadro azteca siempre y cuando acabe como puntero de su sector. La sede elegida para sostener las acciones será nuevamente el Estadio Ciudad de México, lo que representa un gran alivio para el seleccionado porque su público una vez más estará para alentarlos en un inmueble que cuenta con una mística inexplicable.

El Estadio Ciudad de México también recibió a Colombia y Uzbekistán en su duelo de fase de grupos | RODRIGO OROPEZA/GettyImages

El Coloso de Santa Úrsula recibiría al Tricolor el próximo martes 30 de junio , cuando ya estén llevándose a cabo las llaves de los dieciseisavos, las cuales arrancarán desde el domingo 28 de junio cuando se enfrenten el segundo lugar del Grupo A (Corea del Sur, República Checa o Sudáfrica) y el segundo lugar del Grupo B (Suiza, Canadá, Qatar o Bosnia y Herzegovina).



Después de eso, el lunes 29 de junio, habrá duelos tanto en el Estadio BBVA de Nuevo León, en el Gillette Stadium de Boston y Estadio NRG de Houston. De hecho, a menos de que algo sorpresivo ocurra para dejar a la Furia Azteca en el segundo lugar, El Gigante de Acero sería el encargado de sostener su compromiso, lo que también sería benéfico para la plantilla verde.