¿Cuándo y dónde se juega la final de la Champions League 2025/26?

Todavía no empezó la parte más trascendente de la UEFA Champions League, con su nuevo formato de 42 equipos, pero ya muchos buscan marcar en el calendario 2026 una fecha trascendental: cuándo y dónde se disputará la final del trofeo que define a uno de los grandes campeones del continente europeo.

La final de la Liga de Campeones de la UEFA 2025/26 será la 71. ª final del principal torneo europeo de clubes de fútbol organizado por la UEFA, y la 34ª desde que se cambió el nombre de Copa de Europa a Campeonato de Europa. Se jugará en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría, el 30 de mayo de 2026. Como novedad, la final será a las 18:00 (CET) y no a las 21:00 como venía siendo habitual en el torneo.

Hungary v Uruguay - International Friendly | Matthew Ashton - AMA/GettyImages

El Puskas vuelve a ser sede de un partido decisivo de UEFA luego de 3 temporadas, ya que albergó linal de la UEFA Europa League en 2023, pero va a ser la primera vez que será sede del duelo entre clubes más importante del continente europeo.

El Puskás Aréna se inauguró oficialmente como el nuevo estadio nacional de Hungría el 15 de noviembre de 2019. Se construyó en el emplazamiento del antiguo estadio Ferenc Puskás, que fue demolido en 2017, y conserva los muros de ladrillo de su predecesor en la entrada principal y tiene una capacidad para 67.000 espectadores. El estadio se inauguró con un partido amistoso entre Hungría y Uruguay, que los visitantes ganaron por 1-2.

¿Dónde se jugarán las otras finales de la temporada 2025/26?

Final de la Europa League 2026: Beşiktaş Park, Estambul

Final de la Conference League 2026: RB Arena, Leipzig

Final de la Women's Champions League 2026: ﻿Ullevaal Stadion, Oslo

