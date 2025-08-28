La final de la Champions League cambia de horario y pasará a jugarse más temprano

Se dio un anuncio histórico: la UEFA anunció que a partir de ahora las finales de Champions League se jugarán a las 18:00 horas, en vez de a las 21:00, como históricamente ocurrió.

Entre otros puntos, tiene que ver con hacer más accesible el partido que cierra la temporada para las familias y a aquellos que viajen al partido Hungría. Desde la edición de esta temporada, en 2026 en Budapest, la hora de inicio de la final se adelantará tres horas, a las 18:00 de Europa.

Aleksander Ceferin, presidente de UEFA, aclaró: “Esto es para los aficionados que viajan significará un mejor acceso al transporte público, especialmente después del partido, y un viaje más seguro y conveniente de regreso desde el estadio”, y agregó: “Con este cambio, estamos colocando la experiencia de los hinchas en el centro de nuestra planificación. La final de la Champions es lo más destacado de la temporada de fútbol, y la nueva hora de inicio la hará aún más accesible”.

La final de la Champions se juega en sábado desde 2010 y ahora se adelantará 3 horas.

The UEFA Champions League final will kick off at 18:00CET as of the 2025/26 season.



The decision is designed to enhance the matchday experience and benefit fans, teams and host cities. — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2025

Por último, el presidente de la asociación de clubes miembro del fútbol europeo, sentenció: "La nueva hora del saque inicial también coincide con una ventana de retransmisión más accesible, lo que ayudará a que la final llegue a una audiencia televisiva y digital aún más amplia en todo el mundo, con especial atención a atraer a los espectadores más jóvenes y ofrece a los aficionados la oportunidad de disfrutar del resto de la noche con amigos y familiares, reflexionando sobre el partido de la temporada".

Más noticias sobre la Champions League