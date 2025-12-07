¿Cuándo y en dónde se juega la final de la Liga MX?

La historia decidió alinearse con la coincidencia: Tigres y Toluca avanzaron a la final del Apertura 2025 por la misma razón, el criterio de posición en la tabla. Pero la forma en que cada uno llegó no pudo ser más distinta, creando un choque con aroma a revancha, memoria reciente y una buena dosis de drama.

Tigres UANL, dirigidos por Guido Pizarro, igualaron 1-1 en la ida y también 1-1 en la vuelta de las semifinales ante el Cruz Azul de Nicolás Larcamón. Fue una serie tensa, cerrada, casi quirúrgica, donde cada detalle pesó. Tigres no fue brillante, pero sí extremadamente funcional. Orden, control emocional y capacidad para aguantar tramos donde Cruz Azul parecía crecer. Al final, el reglamento habló: mejor posición en la clasificación general y boleto directo a la final.

Te dejamos el resumen con los mejores momentos de nuestro pase a la Gran Final del futbol Mexicano, golazo de Brunetta, Nahuel atajando un penal y mucho más.



🔗 https://t.co/hZVIuptzIb pic.twitter.com/v6YejSi0tV — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) December 7, 2025

Del otro lado, Toluca vivió un guion mucho más disruptivo. En la ida, cayeron 1-0 ante el Monterrey de Domenec Torrent, un resultado que parecía empujar la eliminatoria hacia terreno regiomontano. Pero la vuelta en el Nemesio Diez explotó con carácter puro: el equipo de Antonio Mohamed ganó 3-2, igualó el marcador global y, gracias a su posición en la tabla, completó la remontada imposible en el papel, pero perfecta en la ejecución.

Noche memorable, el Diablo está en la Gran Final 🤩🫵🏻 @RedColaMx pic.twitter.com/U9631UVzMZ — Toluca FC (@TolucaFC) December 7, 2025

Así, ambos finalistas llegan por idéntica vía, aunque con caminos emocionalmente opuestos: estabilidad contra caos; resistencia contra furia ofensiva. Y aunque Tigres y Toluca nunca se han enfrentado en una final de Liga MX, sí han chocado varias veces en instancias definitivas. El saldo histórico favorece a Tigres, incluso considerando la más reciente cicatriz: cuando Toluca los eliminó en las semifinales de la última liguilla. Aquel golpe todavía duele en San Nicolás. Este duelo, inevitablemente, tiene sabor a ajuste de cuentas.

En lo táctico, el contraste también es nítido. Pizarro propone un fútbol racional, de control, donde cada movimiento tiene propósito. Mohamed, en cambio, es impulso, riesgo calculado, libertad creativa en campo rival. Dos estilos, dos filosofías, dos maneras muy distintas de interpretar el juego.

La final está servida: un Tigres que avanza sin sobrarle nada, un Toluca que llega en combustión total. Mismo camino; destino distinto en juego. Esta vez, uno de los dos romperá la simetría.

¿Cuándo y en dónde se juega la final de la Liga MX?

A falta de que los clubes y la Liga MX lo confirme, todo parece indicar que el duelo de ida se llevará a cabo el jueves 11 de diciembre, en la cancha del 'Volcán' Universitario, y la vuelta el domingo 14 de diciembre, en el estadio Nemesio Díez, horarios por confirmar.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026