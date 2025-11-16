¿Cuántas expulsiones tiene Lionel Messi en su carrera?

La carrera de Lionel Messi en el futbol mundial ha sido más conocida y reconocida por los títulos que ha conseguido, por los goles que ha podido marcar y no por su mala conducta dentro del terreno de juego, a tal grado que sus expulsiones se pueden contabilizar con la palma de una mano, sin dudas, el legado que deja excede por amplio margen a estas pocas manchas, esparcidas en el tiempo.

Han pasado 21 años desde el debut del que es considerado hoy el mejor futbolista de la historia para muchos y en esas más de dos décadas su carrera ha sido de lo más limpia posible, en primer grado por la posición en la que se desempeña y en segundo porque se ha destacado como un jugador que pondera el Fair Play sobre todas las cosas.

¿Cuántas tarjetas rojas tiene Lionel Messi en su carrera?

La 'Pulga' tiene apenas cuatro expulsiones en todo lo que lleva como futbolista profesional siendo la primera una total sorpresa para él, ya que con apenas 18 años llegó a pensar que esto no iba a ser para él, ya que tenía pocos minutos en el campo frente al Peña Sport FC, esto un 27 de febrero del 2005 cuando jugaba para el Barcelona B.

A lo sumo era amarilla eso. No lo toco. Tenía 18 años yo. Lo primero que pensé es ‘entré y me echaron, no vuelvo nunca más’. Se te cruzan un montón de cosas por la cabeza, ese día fue terrible. Lionel Messi

Ya vistiendo la camiseta de Argentina ha sido expulsado en dos ocasiones, la primera fue el día de su debut con la mayor, a los pocos segundos de haber ingresado al campo al propinar un codazo a un jugador de Hungría en un partido amistoso, mientras que la otra, que posiblemente sea la más recordada, fue por un encontronazo frente a Gary Medel en el que ambos jugadores vieron el cartón rojo.

Su única expulsión vistiendo la camiseta blaugrana se gestó el 17 de enero del 2021 en un partido de la Supercopa de España frente al Athletic Club. Ahí el argentino le propinó un manotazo a Asier Villalibre y aunque en principio no fue señalada la infracción, el árbitro decidió sacarle la tarjeta roja, después de revisar la jugada en el VAR.