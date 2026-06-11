¿Cuántas fechas de suspensión tendrá César Montes tras su expulsión ante Sudáfrica?

El Mundial 2026 tuvo un arranque a puro gol y tarjeta roja: México ganó 2-0 gracias a los goles de Julián Quiñónes y Raúl Jiménez, aunque la nota negativa fue la expulsión de César Montes, el capitán del equipo de Javier Aguirre, en el cierre del partido. Además, el brasileño Wilton Sampaio le mostró la cartulina colorada a los sudafricanos Yaya Sithole y Themba Zwane.

La sanción todavía no está confirmada, ya que al tratarse de una roja directa la acción deberá pasar por el ojo del Comité Disciplinario de la FIFA. La jugada es bastante infantil y podría recibir una suspensión de un partido, a cumplir el próximo jueves 18 de junio ante Corea del Sur en el Estadio Akron de Guadalajara.

El inciso 5 del artículo 10 del reglamento de la Copa del Mundo confirma que "Si un jugador es expulsado tras recibir una tarjeta roja directa o indirecta quedará automáticamente suspendido para el siguiente partido de su equipo. Además, se le podrán imponer sanciones adicionales".

Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

A la espera del partido entre República Checa y Corea del Sur, México domina el grupo A con tres puntos y una diferencia de gol de +2, aunque la baja de Montes será sensible para Javier Aguirre y el Tri pensando a futuro. Las aspiraciones de una de las tres selecciones locales es la máxima, aunque para lograr éxitos importantes tendrán que estar lo más completos como sea posible.

"Estoy bastante serio, no me gustó nada de nada la primera mitad que hicimos", dijo el entrenador en la conferencia de prensa posterior al partido ante los Bafana Bafana. En un tramo del partido el Tri fue abucheado por la afición por no ir a buscar más goles ante un rival que demostraba problemas severos en defensa en cada ataque del combinado azteca.

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