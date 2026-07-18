¿Cuántas finales de Copas del Mundo jugó Leo Messi?

El Mundial 2026 llegará a su fin este domingo, con un partido estelar a la altura de la cita que conformará: Argentina, vigente campeona del mundo, enfrentará a España, la contendiente, en Nueva Jersey.

La máxima figura de este partido será Leo Messi y sin dudas el partido será especial para él: jugará, diez años después, una final en el estadio donde había renunciado a la selección porque "no se le daba", tras perder la definición de la Copa América Centenario contra Chile.

El panorama es totalmente distinto para él, que revirtió la imagen con el seleccionado de manera por demás notable: volvió para cargarse el asunto al hombro y en 2021 rompió el maleficio, ganándole la final a Brasil en el Maracaná para levantar la Copa América de aquel año. Al año siguiente llegó la Finalissima contra Italia y el Mundial 2022 ante Francia. En 2024, ya consagrado, le ganó a Colombia la definición del certamen continental para consagrarse nuevamente.

La palabra bicampeón ronda los aires (más no así las bocas de los supersticiosos) de las calles de Argentina, donde se palpa una emoción e ilusión prácticamente inusitada. El hecho de eliminar a Inglaterra potenció la locura mundialista, y el domingo el tiempo se detendrá a las 16 horas de Buenos Aires.

En total, esta será la tercera final de Mundial de Leo Messi, quien irá en búsqueda de su segundo título. A continuación, el detalle.

Brasil 2014

TOPSHOT-FBL-WC-2014-MATCH64-GER-ARG | FABRICE COFFRINI/GettyImages

Argentina era pura ilusión hace 12 años: tenía una chance de oro de coronar al mejor de la historia en territorio enemigo, con una final mundialista jugándose en el estadio insignia de una de las rivalidades futbolísticas más grandes del mundo.

Para llegar a esta instancia superaron el grupo que compartieron con Bosnia, Nigeria e Irán, mientras que en octavos dejaron en el camino a Suiza, en cuartos a Bélgica y en la semifinal a Países Bajos. Alemania venía de meterle siete goles a Brasil y tenía la confianza por el cielo, mientras que había quedado en el tintero la ilusión de una final entre la Albiceleste y la Canarinha en el mítico Maracaná.

El trámite de la final contra Die Mannschaft fue trabado y con polémicas, como un penal no otorgado a Argentina por un rodillazo de Manuel Neuer en la cara de Gonzalo Higuaín. Mario Götze, en el minuto 113, venció la valla de Sergio Romero y le dio la cuarta estrella a los teutones.

Qatar 2022

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | VCG/GettyImages

Estaba todo dado, pero en frente tenían un rival brillante. Para llegar a esta final tuvieron que sufrir la derrota ante Arabia Saudita en el debut, la resurección contra México y la ratificación de candidatura frente a Polonia. En octavos de final llegó Australia, en cuartos la Batalla de Lusail contra Países Bajos y en la semifinal una exhibición de fútbol ante Croacia.

Los primeros setenta minutos del partido del 18 de diciembre de 2022 fueron una paliza albiceleste a unos Les Bleus desdibujados. El baile era tal, que Didier Deschamps tuvo que sacar en el primer tiempo a Ousmane Dembélé y a Olivier Giroud para compensar el equipo.

En una ráfaga de pocos minutos fue Kylian Mbappé el que empató el partido para enviar las acciones a la prórroga, mientras que en el alargue hubo un gol por lado (y una salvada milagrosa) para ir a penales por primera vez en una final del mundo desde Alemania 2006.

Dibu Martínez le tapó a Kingsley Coman y Aurélien Tchouaméni le erró al arco producto de la presión. Argentina tuvo precisión perfecta, todos fueron Montiel y el Rey consiguió la corona más preciada de su carrera.