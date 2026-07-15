¿Cuántas finales de Mundial ha disputado la selección de España en su historia?

La selección de España no cuenta con un extenso historial de finales mundialistas: la primera y única vez que había disputado el partido por el título fue en el Mundial de Sudáfrica 2010, un torneo que marcó un antes y un después para el fútbol español.

Aquella generación liderada por figuras como Andrés Iniesta, Xavi Hernández e Iker Casillas llegó a la cita mundialista como una de las grandes favoritas después de conquistar la Eurocopa 2008. Sin embargo, el camino comenzó con una sorpresa negativa tras caer 1-0 ante Suiza en el debut, un tropiezo que recordó al inicio complicado que también tuvo el equipo de Luis de la Fuente en 2026 frente a Cabo Verde.

Spain v Netherlands - FIFA World Cup Final 2010 | Simon M Bruty/GettyImages

España solo tiene una Copa del Mundo en sus vitrinas

Aquel campeonato mundialista del 2010 logrado ante Países Bajos significó la confirmación de una época dorada para el fútbol del país, que combinó el dominio de la pelota con una generación de futbolistas que marcó una era.

Antes de aquella conquista, la mejor actuación española en una Copa del Mundo había sido el cuarto puesto conseguido en Brasil 1950. En esa edición no existió una final tradicional, ya que el campeón se definió mediante una fase final entre los mejores equipos del torneo.

Por ese motivo, España contaba con apenas una final del mundo disputada, una cifra curiosa si se compara con otras selecciones campeonas. De hecho, comparte una estadística particular con Inglaterra: ambas naciones habían ganado una Copa del Mundo jugando solamente una final hasta esta edición.

La Roja busca sumar una segunda estrella en 2026

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Lamine, Cubarsí, Olmo, Pedri, Ferran, Eric, Gavi y Joan Garcia se clasifican para la final tras la victoria de España por 0-2 ante Francia. 🔥



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Ahora, con Luis de la Fuente al mando, España volvió a instalarse entre las grandes potencias del fútbol internacional. Después de conquistar la Eurocopa 2024, el combinado español llegó al Mundial 2026 como uno de los principales candidatos al título.

El encuentro decisivo se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York, escenario donde España intentará bordar la segunda estrella sobre su escudo.

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