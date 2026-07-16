¿Cuántas finales de Copas del Mundo jugó la selección argentina en su historia?

La selección argentina aseguró su lugar en la final de la Copa del Mundo 2026 luego de imponerse ante Inglaterra por 2-1 en las semifinales, lo que le permitirá disputar su séptima definición mundialista.

Con la conquista de Qatar 2022, la Albiceleste alcanzó su tercer título mundial y se ubicó entre las selecciones más ganadoras de la historia. Ahora, la vigente campeona buscará sumar una nueva estrella a su escudo y consolidar una etapa histórica para el fútbol argentino.

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¡A LA FINAL, ARGENTINA DE MI VIDA! 🩵🤍



No traten de entenderlo, hay que nacer acá para sentir este orgullo en el pecho. Una vez más pusimos al país donde se merece estar. ¡Gracias, muchachos! 🙌 pic.twitter.com/vpZVzpgclz — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 15, 2026

Hasta el momento, el combinado disputó seis finales mundialistas, con un balance de tres títulos y tres subcampeonatos. A continuación, el detalle de cada una de ellas:

Todas las finales de una Copa del Mundo que jugó Argentina

1. Uruguay 1930

1930 FIFA World Cup in Uruguay Scene from the final before 80.000 spectators in Montevideo: Uruguay | ullstein bild Dtl./GettyImages

Argentina 2-4 Uruguay



Argentina alcanzó la final del primer Mundial de la historia tras eliminar a Estados Unidos en semifinales y cayó por 4 a 2 frente al anfitrión en el estadio Centenario de Montevideo; la Albiceleste se había puesto en ventaja con los goles de Carlos Peucelle y Guillermo Stábile, máximo goleador del torneo con ocho tantos, pero Uruguay reaccionó en el complemento y dio vuelta el marcador para quedarse con la primera Copa del Mundo.

2. Argentina 1978

1978 World Cup Final Between Netherlands And Argentina | Mirrorpix/GettyImages

Argentina 3-1 Países Bajos



La segunda final llegó 48 años después, en la Copa del Mundo organizada por Argentina. El equipo dirigido por César Luis Menotti conquistó su primer título después de derrotar a Países Bajos en el tiempo suplementario con dos goles de Mario Kempes y otro de Daniel Bertoni, en el estadio Monumental.

3. México 1986

Diego Maradona - El Grafico Sports Archive | El Grafico/GettyImages

Argentina 3-2 Alemania Federal



Ocho años más tarde, luego de una actuación inolvidable de Diego Armando Maradona en la competencia -autor de la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo" frente a Inglaterra-, el conjunto de Carlos Bilardo volvió a levantar la copa tras vencer a Alemania Federal con los goles de José Luis Brown, Jorge Valdano y Jorge Burruchaga en la final.

4. Italia 1990

FIFA World Cup Final | Mark Leech/Offside/GettyImages

Argentina 0-1 Alemania Federal



Cuatro años después, en Italia, la selección argentina buscó defender el título y protagonizó una de las campañas más sufridas de su historia. Clasificó a los octavos de final como uno de los mejores terceros y luego eliminó a Brasil, Yugoslavia e Italia. En la final volvió a cruzarse con Alemania, pero un penal convertido por Andreas Brehme a cinco minutos del final sentenció la derrota por 1 a 0 y dejó a la Albiceleste a las puertas del bicampeonato.

5. Brasil 2014

Germany v Argentina: 2014 FIFA World Cup Brazil Final | Simon M Bruty/GettyImages

Argentina 0-1 Alemania



Luego de una destacada campaña bajo la conducción de Alejandro Sabella y con Lionel Messi como gran figura del equipo, el combinado argentino perdió en el tiempo suplementario por el gol de Mario Götze a los 113 minutos, que le dio el título al conjunto europeo.

6. Qatar 2022

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Matthias Hangst/GettyImages

Argentina 3-3 Francia (4-2 en los penales)



La sexta final de Argentina fue considerada por muchos como una de las mejores finales en la historia de los Mundiales. La Albiceleste ganaba 2 a 0 con goles de Lionel Messi y Ángel Di María, pero Kylian Mbappé igualó el marcador con un doblete en apenas dos minutos. En el alargue, Messi volvió a adelantar al seleccionado argentino, aunque Mbappé completó su triplete para el 3 a 3 definitivo. En la tanda de penales, Emiliano "Dibu" Martínez fue determinante con una atajada clave y Gonzalo Montiel convirtió el disparo decisivo para darle al conjunto de Lionel Scaloni su tercera Copa del Mundo.

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