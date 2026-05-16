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Sports Illustrated

Cuántas finales ha perdido Cristiano Ronaldo a lo largo de su carrera

Desde su llegada al futbol árabe, el portugués no ha podido ganar ni uno de los 14 títulos que ha disputado
Uriel Salmerón García|
Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro League
Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro League | Abdullah Ahmed/GettyImages

Las cosas siguen sin salirle bien a Cristiano Ronaldo en el futbol árabe. Este sábado 16 de mayo, el Al-Nassr se midió ante el Gamba Osaka en la final de la Liga de Campeones 2 de la AFC (Asian Football Confederation) y cayó por marcador de 1-0.

Desde su llegada a la liga saudí en enero de 2023, el 'Comandante' no ha podido levantar ningún trofeo con el 'club mundial'. Cristiano ha disputado un total de 14 torneos con el Al-Nassr, tomando en cuenta liga, copa, supercolpa, liga de campeones y liga de campeones dos, y no ha logrado llevar a su club a la gloria.

A lo largo de su carrera, el mítico delantero portugués ha disputado un total de 42 finales, a nivel de clubes y selección, ha ganado 27 y perdido 15.

Cristiano podría sumar su primer título con el Al-Nassr a finales de esta temporada. A falta de una jornada, el club se mantiene como líder de la competencia, dos puntos sobre el Al-Hilal.

Cristiano Ronaldo
Al Nassr v Gamba Osaka: AFC Champions League 2 | Clicks Images/GettyImages

Las finales que ha perdido Cristiano Ronaldo

En total, Cristiano Ronaldo ha perdido cuatro finales jugando para el Al-Nassr, mismo número de finales perdidas que cuando jugaba con el Real Madrid. El portugués también perdió tres partidos definitivos con el Manchester United, dos con la Juventus, una con el Sporting de Lisboa y una más con la selección de Portugal.

Año

Competencia

Partido

Resultado

2003

Copa de Portugal

Porto vs Sporting de Lisboa

1-0

2004

Eurocopa

Grecia vs Portugal

1-0

2005

FA Cup

Arsenal vs Man Utd

0 (5) - 0 (4)

2007

FA Cup

Chelsea vs Man Utd

1-0

2009

Champions League

Barcelona vs Manchester United

2-0

2011

Supercopa de España

Barcelona vs Real Madrid

3-2

2012

Supercopa de España

Barcelona vs Real Madrid

3-2

2013

Copa del Rey

Atlético de Madrid vs Real Madrid

2-1

2014

Supercopa de España

Atlético de Madrid vs Real Madrid

1-0

2019

Supercopa de Italia

Lazio vs Juventus

3-0

2020

Copa de Italia

Napoli vs Juventus

0 (4) - 0 (2)

2024

Copa del Rey de Arabia Saudita

Al Hilal vs Al Nassr

1(5) - 1 (4)

2024

Supercopa de Arabia

Al Hilal vs Al Nassr

4-1

2025

Supercopa de Arabia

Al Ahli vs Al Nassr

2 (5)-2 (3)

2026

Liga de Campeones 2

Al Nassr vs Gamba Osaka

0-1

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Published | Modified
Uriel Salmerón García
URIEL SALMERÓN GARCÍA

Redactor y escritor chilango. Entusiasta del futbol, la literatura y el periodismo narrativo. Ha colaborado para medios como Diario AS México, Futbol Total, Sopitas.com, Nexos, Pie de Página, entre otros.

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