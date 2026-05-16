Cuántas finales ha perdido Cristiano Ronaldo a lo largo de su carrera

Las cosas siguen sin salirle bien a Cristiano Ronaldo en el futbol árabe. Este sábado 16 de mayo, el Al-Nassr se midió ante el Gamba Osaka en la final de la Liga de Campeones 2 de la AFC (Asian Football Confederation) y cayó por marcador de 1-0.

Desde su llegada a la liga saudí en enero de 2023, el 'Comandante' no ha podido levantar ningún trofeo con el 'club mundial'. Cristiano ha disputado un total de 14 torneos con el Al-Nassr, tomando en cuenta liga, copa, supercolpa, liga de campeones y liga de campeones dos, y no ha logrado llevar a su club a la gloria.

A lo largo de su carrera, el mítico delantero portugués ha disputado un total de 42 finales, a nivel de clubes y selección, ha ganado 27 y perdido 15.

Cristiano podría sumar su primer título con el Al-Nassr a finales de esta temporada. A falta de una jornada, el club se mantiene como líder de la competencia, dos puntos sobre el Al-Hilal.

Al Nassr v Gamba Osaka: AFC Champions League 2 | Clicks Images/GettyImages

Las finales que ha perdido Cristiano Ronaldo

En total, Cristiano Ronaldo ha perdido cuatro finales jugando para el Al-Nassr, mismo número de finales perdidas que cuando jugaba con el Real Madrid. El portugués también perdió tres partidos definitivos con el Manchester United, dos con la Juventus, una con el Sporting de Lisboa y una más con la selección de Portugal.

Año Competencia Partido Resultado 2003 Copa de Portugal Porto vs Sporting de Lisboa 1-0 2004 Eurocopa Grecia vs Portugal 1-0 2005 FA Cup Arsenal vs Man Utd 0 (5) - 0 (4) 2007 FA Cup Chelsea vs Man Utd 1-0 2009 Champions League Barcelona vs Manchester United 2-0 2011 Supercopa de España Barcelona vs Real Madrid 3-2 2012 Supercopa de España Barcelona vs Real Madrid 3-2 2013 Copa del Rey Atlético de Madrid vs Real Madrid 2-1 2014 Supercopa de España Atlético de Madrid vs Real Madrid 1-0 2019 Supercopa de Italia Lazio vs Juventus 3-0 2020 Copa de Italia Napoli vs Juventus 0 (4) - 0 (2) 2024 Copa del Rey de Arabia Saudita Al Hilal vs Al Nassr 1(5) - 1 (4) 2024 Supercopa de Arabia Al Hilal vs Al Nassr 4-1 2025 Supercopa de Arabia Al Ahli vs Al Nassr 2 (5)-2 (3) 2026 Liga de Campeones 2 Al Nassr vs Gamba Osaka 0-1