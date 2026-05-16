Cuántas finales ha perdido Cristiano Ronaldo a lo largo de su carrera
Las cosas siguen sin salirle bien a Cristiano Ronaldo en el futbol árabe. Este sábado 16 de mayo, el Al-Nassr se midió ante el Gamba Osaka en la final de la Liga de Campeones 2 de la AFC (Asian Football Confederation) y cayó por marcador de 1-0.
Desde su llegada a la liga saudí en enero de 2023, el 'Comandante' no ha podido levantar ningún trofeo con el 'club mundial'. Cristiano ha disputado un total de 14 torneos con el Al-Nassr, tomando en cuenta liga, copa, supercolpa, liga de campeones y liga de campeones dos, y no ha logrado llevar a su club a la gloria.
A lo largo de su carrera, el mítico delantero portugués ha disputado un total de 42 finales, a nivel de clubes y selección, ha ganado 27 y perdido 15.
Cristiano podría sumar su primer título con el Al-Nassr a finales de esta temporada. A falta de una jornada, el club se mantiene como líder de la competencia, dos puntos sobre el Al-Hilal.
Las finales que ha perdido Cristiano Ronaldo
En total, Cristiano Ronaldo ha perdido cuatro finales jugando para el Al-Nassr, mismo número de finales perdidas que cuando jugaba con el Real Madrid. El portugués también perdió tres partidos definitivos con el Manchester United, dos con la Juventus, una con el Sporting de Lisboa y una más con la selección de Portugal.
Año
Competencia
Partido
Resultado
2003
Copa de Portugal
Porto vs Sporting de Lisboa
1-0
2004
Eurocopa
Grecia vs Portugal
1-0
2005
FA Cup
Arsenal vs Man Utd
0 (5) - 0 (4)
2007
FA Cup
Chelsea vs Man Utd
1-0
2009
Champions League
Barcelona vs Manchester United
2-0
2011
Supercopa de España
Barcelona vs Real Madrid
3-2
2012
Supercopa de España
Barcelona vs Real Madrid
3-2
2013
Copa del Rey
Atlético de Madrid vs Real Madrid
2-1
2014
Supercopa de España
Atlético de Madrid vs Real Madrid
1-0
2019
Supercopa de Italia
Lazio vs Juventus
3-0
2020
Copa de Italia
Napoli vs Juventus
0 (4) - 0 (2)
2024
Copa del Rey de Arabia Saudita
Al Hilal vs Al Nassr
1(5) - 1 (4)
2024
Supercopa de Arabia
Al Hilal vs Al Nassr
4-1
2025
Supercopa de Arabia
Al Ahli vs Al Nassr
2 (5)-2 (3)
2026
Liga de Campeones 2
Al Nassr vs Gamba Osaka
0-1
Redactor y escritor chilango. Entusiasta del futbol, la literatura y el periodismo narrativo. Ha colaborado para medios como Diario AS México, Futbol Total, Sopitas.com, Nexos, Pie de Página, entre otros.