¿Cuántas veces anotó Leo Messi cinco goles en un partido?

La carrera de Lionel Messi no deja de sorprendernos. Títulos logrados, récords personales y actuaciones que quedaron en la memoria de todos los fanáticos del fútbol. Fueron muchos los goles convertidos, pero solamente en dos ocasiones logró marcar cinco en un mismo partido.

Messi se prepara para jugar su sexto Mundial en el certamen que organizarán Canadá, México y Estados Unidos en 2026. El argentuno ha participado en las competiciones de 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022, cuando se proclamó campeón del mundo.

Quizás sea complicado que en esta recta final de su carrera convierta cinco goles en un partido, pero para el astro nacido en Rosario nada es imposible. Aunque las comparaciones son odiosas, muchos aficionados se preguntarán si Cristiano Ronaldo ha conseguido esa hazaña. Y sí, en dos ocasiones también, el portugués marcó cinco tantos en un partido.

El atacante lo hizo contra el Granada CF, en un partido de liga que terminó 9–1 en abril de 2015 con el Real Madrid y también por el campeonato español, contra el RCD Espanyol, en un partido donde su equipo ganó 6–0 en septiembre de 2015.

Aquí en Sports Illustrated Fútbol repasamos cómo fueron ambos encuentros de Messi y sus goles para entrar en la historia.

1. Barcelona vs Bayer Leverkusen (7/3/2012)

Messi logró cinco tantos ante el Bayern Leverkusen en 2012 | OLIVIER MORIN/GettyImages

Messi vivió uno de los mejores partidos de su carrera contra el Bayer Leverkusen. Fue en la goleada por 7-2 en la fase de grupos de la Champions League. Leo anotó cinco goles para el Barcelona y fue la gran figura. Sus anotaciones llegaron en los minutos 25', 42', 49', 58' y 84'. Tello fue el encargado de sellar la goleada con un doblete.

2. Argentina vs Estonia (5/6/2022)

Messi celebró cinco goles contra Estonia en 2022 | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Si bien fue en un partido amistoso y ante un rival inferior, no es cosa de todos los días marcar cinco goles en un partido. Diez años después de aquel partido ante Bayer Leverkusen, el rosarino le anotó cinco a Estonia, esta vez con la camiseta de la selección argentina. Leo marcó todos los goles del partido (uno de penal) y fue la gran figura. Las anotaciones llegaron en los minutos 8, 45, 47, 71 y 76.

