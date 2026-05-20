¿Cuántas veces ganó el Arsenal la Premier League?

Después de más de dos décadas de frustraciones deportivas, promesas incumplidas y campañas que quedaron inconclusas, el Arsenal volvió a escribir un nuevo capítulo en su historia y se consagró campeón de la Premier League 2025/26.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Aunque durante abril surgieron dudas luego de algunos resultados irregulares, los dirigido por Mikel Arteta reaccionaron con personalidad y encadenaron cuatro victorias consecutivas que los devolvieron al primer puesto.

Además, el empate 1-1 entre el Manchester City y el Bournemouth terminó sellando el título una fecha antes del cierre de la temporada para un Arsenal que fue el equipo más regular del torneo.

Arteta entró en la historia del club

Luego de una espera que parecia interminable para los aficionados Gunners, y tras haber sido subcampeones en las últimas tres temporadas, el Arsenal dejó atrás la imagen de equipo que siempre se quedaba a las puertas de la gloria. Con paciencia y convicción, el entrenador logró construir un plantel sólido, competitivo y con mentalidad ganadora.

Asimismo, Arteta se conviritó en el segundo técnico en la historia del club en ganar la Premier League, después del histórico Arsène Wenger. El francés había llevado al conjunto inglés a sus anteriores tres títulos en la era moderna: 1997-98, 2001-02 y la inolvidable campaña invicta de 2003-04.

Aquel equipo conocido como “Los invencibles” sigue siendo el único campeón invicto en la historia de la liga, una marca que transformó al Arsenal en una referencia del fútbol en Inglaterra.

Todos los títulos de la Premier League del Arsenal

Temporada Campeón Subcampeón 2025-26 Arsenal Arsenal 2003-04 Arsenal Chelsea 2001-02 Arsenal Liverpool 1997-98 Arsenal Manchester United 1990-91 Arsenal Liverpool 1988-89 Arsenal Liverpool 1970-71 Arsenal Leeds United 1952-53 Arsenal Preston North End 1947-48 Arsenal Manchester United 1937-38 Arsenal Wolverhampton Wanderers 1934-35 Arsenal Sunderland 1933-34 Arsenal Huddersfield Town 1932-33 Arsenal Aston Villa 1930-31 Arsenal Aston Villa

Con esta nueva estrella, el Arsenal alcanzó los 14 campeonatos de primera división inglesa. Cuatro llegaron en la era Premier League y los otros diez corresponden a la antigua Football League First Division.

Los clubes más ganadores de Inglaterra

Posición Club Títulos de liga 1 Manchester United 20 2 Liverpool 20 3 Arsenal 14 4 Manchester City 10 5 Everton 9

El nuevo título también consolidó a los Gunners como el tercer club más ganador de la historia del fútbol inglés, solo por detrás del Manchester United y del Liverpool.

Además, en la era Premier League, los londinenses alcanzaron su cuarta corona y quedaron detrás del Manchester United, del Manchester City y del Chelsea en el ranking actual.

Ahora, el sueño europeo

Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg | Michael Regan - UEFA/GettyImages

Lejos de conformarse con la Premier League únicamente, el Arsenal todavía tiene una cita histórica por delante. El próximo 30 de mayo enfrentará al Paris Saint-Germain en la final de la UEFA Champions League 2025/26 en Budapest, con la posibilidad de conquistar Europa por primera vez en su historia.

Ahora, el equipo de Arteta buscará completar una temporada inolvidable y abrir definitivamente una nueva era dorada en el club.

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