¿Cuántas veces ganó el Arsenal la Premier League?
Después de más de dos décadas de frustraciones deportivas, promesas incumplidas y campañas que quedaron inconclusas, el Arsenal volvió a escribir un nuevo capítulo en su historia y se consagró campeón de la Premier League 2025/26.
Este artículo fue originalmente publicado en SI FC
Aunque durante abril surgieron dudas luego de algunos resultados irregulares, los dirigido por Mikel Arteta reaccionaron con personalidad y encadenaron cuatro victorias consecutivas que los devolvieron al primer puesto.
Además, el empate 1-1 entre el Manchester City y el Bournemouth terminó sellando el título una fecha antes del cierre de la temporada para un Arsenal que fue el equipo más regular del torneo.
Arteta entró en la historia del club
Luego de una espera que parecia interminable para los aficionados Gunners, y tras haber sido subcampeones en las últimas tres temporadas, el Arsenal dejó atrás la imagen de equipo que siempre se quedaba a las puertas de la gloria. Con paciencia y convicción, el entrenador logró construir un plantel sólido, competitivo y con mentalidad ganadora.
Asimismo, Arteta se conviritó en el segundo técnico en la historia del club en ganar la Premier League, después del histórico Arsène Wenger. El francés había llevado al conjunto inglés a sus anteriores tres títulos en la era moderna: 1997-98, 2001-02 y la inolvidable campaña invicta de 2003-04.
Aquel equipo conocido como “Los invencibles” sigue siendo el único campeón invicto en la historia de la liga, una marca que transformó al Arsenal en una referencia del fútbol en Inglaterra.
Todos los títulos de la Premier League del Arsenal
Temporada
Campeón
Subcampeón
2025-26
Arsenal
Arsenal
2003-04
Arsenal
Chelsea
2001-02
Arsenal
Liverpool
1997-98
Arsenal
Manchester United
1990-91
Arsenal
Liverpool
1988-89
Arsenal
Liverpool
1970-71
Arsenal
Leeds United
1952-53
Arsenal
Preston North End
1947-48
Arsenal
Manchester United
1937-38
Arsenal
Wolverhampton Wanderers
1934-35
Arsenal
Sunderland
1933-34
Arsenal
Huddersfield Town
1932-33
Arsenal
Aston Villa
1930-31
Arsenal
Aston Villa
Con esta nueva estrella, el Arsenal alcanzó los 14 campeonatos de primera división inglesa. Cuatro llegaron en la era Premier League y los otros diez corresponden a la antigua Football League First Division.
Los clubes más ganadores de Inglaterra
Posición
Club
Títulos de liga
1
Manchester United
20
2
Liverpool
20
3
Arsenal
14
4
Manchester City
10
5
Everton
9
El nuevo título también consolidó a los Gunners como el tercer club más ganador de la historia del fútbol inglés, solo por detrás del Manchester United y del Liverpool.
Además, en la era Premier League, los londinenses alcanzaron su cuarta corona y quedaron detrás del Manchester United, del Manchester City y del Chelsea en el ranking actual.
Ahora, el sueño europeo
Lejos de conformarse con la Premier League únicamente, el Arsenal todavía tiene una cita histórica por delante. El próximo 30 de mayo enfrentará al Paris Saint-Germain en la final de la UEFA Champions League 2025/26 en Budapest, con la posibilidad de conquistar Europa por primera vez en su historia.
Ahora, el equipo de Arteta buscará completar una temporada inolvidable y abrir definitivamente una nueva era dorada en el club.
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Periodista deportiva, apasionada del fútbol, comprometida y dedicada a relatar historias desde la pasión y la cercanía con quienes viven el deporte.