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Sports Illustrated

¿Cuántas veces ganó el Arsenal la Premier League?

Los Gunners alcanzaron su 14° título de liga tras una sequía de 22 años y reafirmaron su lugar entre los grandose históricos del fútbol inglés.
Lucía Domínguez|
Arsenal Fans Outside Emirates Stadium As Title Rivals Manchester City Play AFC Bournemouth
Arsenal Fans Outside Emirates Stadium As Title Rivals Manchester City Play AFC Bournemouth | Julian Finney/GettyImages

Después de más de dos décadas de frustraciones deportivas, promesas incumplidas y campañas que quedaron inconclusas, el Arsenal volvió a escribir un nuevo capítulo en su historia y se consagró campeón de la Premier League 2025/26.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Aunque durante abril surgieron dudas luego de algunos resultados irregulares, los dirigido por Mikel Arteta reaccionaron con personalidad y encadenaron cuatro victorias consecutivas que los devolvieron al primer puesto.

Además, el empate 1-1 entre el Manchester City y el Bournemouth terminó sellando el título una fecha antes del cierre de la temporada para un Arsenal que fue el equipo más regular del torneo.

Arteta entró en la historia del club

Luego de una espera que parecia interminable para los aficionados Gunners, y tras haber sido subcampeones en las últimas tres temporadas, el Arsenal dejó atrás la imagen de equipo que siempre se quedaba a las puertas de la gloria. Con paciencia y convicción, el entrenador logró construir un plantel sólido, competitivo y con mentalidad ganadora.

Asimismo, Arteta se conviritó en el segundo técnico en la historia del club en ganar la Premier League, después del histórico Arsène Wenger. El francés había llevado al conjunto inglés a sus anteriores tres títulos en la era moderna: 1997-98, 2001-02 y la inolvidable campaña invicta de 2003-04.

Aquel equipo conocido como “Los invencibles” sigue siendo el único campeón invicto en la historia de la liga, una marca que transformó al Arsenal en una referencia del fútbol en Inglaterra.

Todos los títulos de la Premier League del Arsenal

Temporada

Campeón

Subcampeón

2025-26

Arsenal

Arsenal

2003-04

Arsenal

Chelsea

2001-02

Arsenal

Liverpool

1997-98

Arsenal

Manchester United

1990-91

Arsenal

Liverpool

1988-89

Arsenal

Liverpool

1970-71

Arsenal

Leeds United

1952-53

Arsenal

Preston North End

1947-48

Arsenal

Manchester United

1937-38

Arsenal

Wolverhampton Wanderers

1934-35

Arsenal

Sunderland

1933-34

Arsenal

Huddersfield Town

1932-33

Arsenal

Aston Villa

1930-31

Arsenal

Aston Villa

Con esta nueva estrella, el Arsenal alcanzó los 14 campeonatos de primera división inglesa. Cuatro llegaron en la era Premier League y los otros diez corresponden a la antigua Football League First Division.

Los clubes más ganadores de Inglaterra

Posición

Club

Títulos de liga

1

Manchester United

20

2

Liverpool

20

3

Arsenal

14

4

Manchester City

10

5

Everton

9

El nuevo título también consolidó a los Gunners como el tercer club más ganador de la historia del fútbol inglés, solo por detrás del Manchester United y del Liverpool.

Además, en la era Premier League, los londinenses alcanzaron su cuarta corona y quedaron detrás del Manchester United, del Manchester City y del Chelsea en el ranking actual.

Ahora, el sueño europeo

Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg
Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg | Michael Regan - UEFA/GettyImages

Lejos de conformarse con la Premier League únicamente, el Arsenal todavía tiene una cita histórica por delante. El próximo 30 de mayo enfrentará al Paris Saint-Germain en la final de la UEFA Champions League 2025/26 en Budapest, con la posibilidad de conquistar Europa por primera vez en su historia.

Ahora, el equipo de Arteta buscará completar una temporada inolvidable y abrir definitivamente una nueva era dorada en el club.

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Published | Modified
Lucía Domínguez
LUCÍA DOMÍNGUEZ

Periodista deportiva, apasionada del fútbol, comprometida y dedicada a relatar historias desde la pasión y la cercanía con quienes viven el deporte.

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