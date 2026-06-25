La selección mexicana de fútbol está viviendo un Mundial 2026 de ensueño. Todo comenzó con aquel triunfo de 2-0 ante el conjunto de Sudáfrica en el mítico estadio Azteca. Los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez arrancaron con la ilusión.

En la fecha dos, ante la selección de Corea del Sur, un solitario gol de Luis Romo fue suficiente para que México consiguiera su segundo triunfo del torneo, y en la tercera y última jornada de la fase de grupos, golearon 3-0 a República Checa, con goles del regiomontano Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo.

Con estos resultados, México cerró como líder del Grupo A y jugará los 16avos de final en la cancha del estadio Azteca. Incluso, en caso de avanzar a los octavos de final, independientemente de quién sea el rival, este juego también se disputaría en el Coloso de Santa Úrsula.

¿Cuántas veces México quedó en primer lugar del grupo en un Mundial?

SOC-MEXICO-US-ELIMINATIONS | OMAR TORRES/GettyImages

Por primera vez en la historia de los mundiales, la selección mexicana de fútbol cerró la fase de grupos con paso perfecto, ganando sus tres duelos, logrando un total de seis goles a favor sin recibir uno solo en contra.

Sin embargo, es preciso señalar que esta no se trata de la primera ocasión en la que el conjunto tricolor gana su grupo en una justa mundialista. Ya en tres ocasiones anteriores México logró algo similar, aunque nunca con paso perfecto.

Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026 | Jam Media/GettyImages

La última vez que la selección mexicana ganó su grupo, fue en el Mundial de Corea-Japón 2002. En aquella ocasión, siendo dirigidos también por Javier: el 'Vasco' Aguirre, lograron siete puntos y acabaron como líderes de su grupo, pero lastimosamente cayeron en octavos de final, ante Estados Unidos.

Las otras dos ocasiones en las que la selección mexicana de fútbol ganó su grupo, fue en los mundiales de 1970 y 1986, de los cuales, dicho sea de paso, también fue anfitrión. En México 70, la escuadra tricolor quedó eliminada en los octavos de final, mientras que en 1986 lograron avanzar hasta los cuartos de final.

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